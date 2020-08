Send til din ven. X Artiklen: På Brixen: Kan mine to piger have taget skade af deres opvækst? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På Brixen: Kan mine to piger have taget skade af deres opvækst?

Brevkassen handler i denne uge om, hvorvidt børn tager skade af en opvækst med en alkoholisk far og afhængighed af sovemedicin

Kære Marie Brixtofte.

Min eksmand (han døde i 96) har været afhængig af alkohol. Han drak alle pengene op, som jeg tjente ved at arbejde om natten, passe mine små børn og et galleri om dagen. Imens han drak med vennerne og var en dårlig far. I 1973 smed jeg ham ud.

Jeg elskede børnene højt og var efter min og mine venners mening en god og omsorgsfuld mor.

I teenageårene og i tyverne holdt de afstand til mig. Men i dag er de yderst velfungerende, med gode uddannelser og familier. Jeg har børnebørn og endda oldebørn, og vi ses og er gode venner.

Marie Brixtofte

Marie Brixtofte er 41 år, hun bor i Gentofte med sin mand og tre børn på 7, 8 og 10 år, og hun elsker at skrive og hjælpe andre. Send gerne dine bekymringer, dilemmaer eller spørgsmål ind til brevkassen ’På Brixen’, især hvis du bøvler eller tumler med lavt selvværd, dårlig samvittighed, ensomhed, ængstelighed, angst, overbekymring, forældreskabet, kontrol, ansvar, uro, afhængighed, alkoholproblemer (egne eller andres), problemer med relationerne og pårørendeproblematikker.

marie.l@rsen.net

Svar fra Marie Kære P.

Tak for dit spørgsmål og din ærlighed.

Når en forælder konsekvent vælger noget over sine børn, om det så er alkohol, stoffer, arbejde eller iphonen, så går det ud over børnene.

Barnet vil få en fornemmelse af ikke at være nok værd, bare fordi det er til, og dette betyder, at selvværdet bliver underudviklet. Barnet kan ikke holde ud ikke at føle sig nok værd, og derfor kompenserer det ved at udvikle høj selvtillid. Høj selvtillid handler om "at gøre" (i stedet for at være), at præstere, at vise frem, at være den gode datter, elev eller veninde, at hjælpe de voksne osv.

Der er egentligt ikke noget galt med høj selvtilid, problemet er, at selvværdet bliver for lavt og brikkerne ikke passer sammen. Når selvværdet er lavt, kan det være svært at sige fra, at mærke sine behov, at turde udtrykke sine behov og at være omsorgsfuld overfor sig selv. Når brikkerne ikke passer sammen, kan man have det, som kaldes "angsten for at blive afsløret" (på engelsk "imposter syndrome").

De fleste børn, som er vokset op med en forælder, som har drukket, vil også ind i voksenlivet - selvom man er yderst velfungerende, har gode uddannelser og familier - bøvle med nogle af følgende senfølger: behov for kontrol, overansvarlighed, søvnproblemer, høje krav til selv og andre, trang til at misbruge, hård indre kritiker, har kun sig selv at stole på, angst for at blive forladt, kronisk dårlig samvittighed, rastløs, følelse af ensomhed, føle man er passager i sit eget liv og overudviklede følehorn/antenner.

Jeg vil slutte med at invitere dig til at spørge dine piger - om de synes, de har taget skade af det. For i virkeligheden er det kun dem, som kan svare på det.

Kærlig hilsen Marie

Kære Marie Jeg har dårlig nattesøvn! Vågner mindst én til to gange om natten og skal på toilet. Jeg har et meget regelmæssigt liv: jeg går i seng kl. 22.30 hver nat, lever meget sundt, går eller cykler hver dag og spiser meget økologisk grønt, men også fisk og kød.

Jeg tager dog sovemedicin: 1/2 pille Imozop 7,5 mg ved sengetid og den anden halve, når jeg vågner om natten, men det er ikke altid nok med en halv.

Jeg vil gerne komme væk fra det vanedannende stof, men jeg kan ikke holde søvnløse nætter ud. Jeg har svært ved at falde i søvn.

Har du et godt råd til mig?

Venlig hilsen mig.

Svar fra Marie Kære "dig"

Tak for dit spørgsmål. Jeg er glad for, du tager dette op. Det er nemlig en god idé at stoppe med at tage sovemedicin - for det gør intet godt for dig, andet end at du "føler", du har sovet. Man får nemlig slet ikke den rette type søvn på sovemedicin, og derfor skader det langt mere, end det gavner.

De fleste studier viser, at virkningen af sovemedicin er lav og af tvivlsom klinisk betydning. En af søvnens funktioner er at styrke hukommelses-spor, men efter en nat med sovemedicin svækkes al ny lagring med 50 proccent. Men værst er det, at dem, som tager sovemedicin, har en langt større sandsynlighed for at dø og for at udvikle kræft. Forsøg viser, at hvis man tager mellem 18 og 132 sovepiller på et år, så er sandsynligheden for at dø i det pågældende år 4,6 gange så høj, som hvis man ikke bruger sovepiller.

For at få en god søvn uden medicin, skal du fortsætte med din faste sengetid og motion (dog ikke i de sidste 2-3 timer inden sengetid). Du bør undgå koffein, nikotin og alkohol, og undgå større måltider og meget at drikke sent om aftenen. Forsøg viser, at det hjælper med et varmt bad inden sengetid eller at sove med strømper. Soveværelset skal være helt mørkt, køligt og fri fra iPad/telefon (det blå lys fra gadgets blokerer for melatonin-produktionen). Lægen kan med fordel udskrive melatonin (3 mg), som er kroppens eget søvnhormon. Og stress ikke når du ligger vågen, nyd i stedet at tænke på gode ting, eller nyd bare at være til.

Håber, det kan give dig mod på at få en bedre søvn uden sovemedicin, og skriv gerne tilbage om seks måneder og fortæl, hvordan det går.

Kærlig hilsen Marie.