Se billedserie Du skal tænke på selvværds-arbejdet som et træningscenter med syv maskiner, lyder rådet fra Marie Brixtofte.

Send til din ven. X Artiklen: På Brixen: Kan et skyggebarn få selvværdet tilbage? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På Brixen: Kan et skyggebarn få selvværdet tilbage?

Villabyerne - 04. oktober 2020 kl. 10:09 Kontakt redaktionen

Kære Marie - og alle andre læsere.

Jeg er 25 år og i fuld gang med tredje semester på KU.

Da jeg var lille, havde jeg en normal barndom med kærlighed, klatring i træerne, hyldeblomst, haletudser og hyggelige juleaftener.

Men da jeg og min tvilling blev ældre, begyndte han at opføre sig anderledes. Og så begyndte ni års helvede på jord.

Kort opsummeret har det været en typisk 'familie med et paranoid-skizofren-barn'-fortælling.

Han gled langsomt væk fra os alle, og vi sørgede allerede, før han tog sit liv for nogle år siden, fordi magtesløsheden var så svær at håndtere.

I den periode, hvor han var 'syg', fyldte han naturligvis meget. Og mine forældre har derfor ikke kunnet give mig den samme opmærksomhed, som et normalt barn måske bør få.

Så tørsten efter anerkendelse voksede og voksede.

I dag går jeg rundt med en konstant følelse af usikkerhed og meget lavt selvværd. Men samtidig har jeg en ret modig og stærk ydre rustning med selvtillid, der kan klare alt, og som tør at være åben med sine tanker og følelser - alt sammen parallelt med, at jeg ikke har en grundfølelse af, at jeg er mig selv, eller at jeg er god nok.

Mine spørgsmål til dig er: 1. Er det dårlig timing at have en kæreste, mens man har så lavt selvværd? Jeg vil ikke have, det går ud over hende nemlig.

2. Er det muligt, at jeg nogensinde vil kunne få følelsen af at 'hvile i mig selv'?

Tusind tak. Venligste hilsner P.

Brevkasse Marie Brixtofte er autoriseret psykolog, økonom, forfatter og foredragsholder.

Hun er 41 år og bor i Gentofte med sin mand og tre børn på 7, 8 og 10 år, og hun elsker at skrive og hjælpe andre.

Send gerne dine bekymringer, dilemmaer eller spørgsmål ind til brevkassen 'På Brixen', især hvis du bøvler eller tumler med lavt selvværd, dårlig samvittighed, ensomhed, ængstelighed, angst, overbekymring, forældreskabet, kontrol, ansvar, uro, afhængighed, alkoholproblemer (egne eller andres), problemer med relationerne og pårørendeproblematikker.

Du kan skrive til Marie Brixtofte på marie.l@rsen.net, og du kan læse mere om hende på mariebrixtofte.dk.

Marie Brixtofte er psykolog og er derfor bundet af tavshedspligt. Alle mails vil efterfølgende blive slettet i overensstemmelse med GDPR.

Henvendelsen må gerne udgives med navn, men Marie opfordrer til, at den gengives anonymt. Alle kan pt. forvente at få svar, også selvom henvendelsen ikke bliver brugt. Svar fra Marie Kære P.

Tusind tak for dit brev og for din ærlighed.

Din opvækst er et godt eksempel på, at man kan have de bedste forældre og den tryggeste barndom, men når sygdom rammer familien, så kan familien ikke undgå at blive dysfunktionel.

Når man vokser op med en syg søskende, hedder det sig, at man er et 'skyggebarn'.

Når man oplever, at forældrene altid sætter noget før én, om det så er alkohol, arbejde eller tvillingebroderens sygdom, så går det ud over selvværdet.

Din hjerne blev først færdig­udviklet, da du blev 25 år, og fra nu af bliver det nemmere for dig at arbejde med dig selv.

Jeg ved ikke, om du har en psykolog/terapeut, men ellers kan jeg anbefale, du finder en, som du har god kemi med.

Når din tvillingebror har taget sit eget liv, vil du kunne få hjælp både i Nefos og i Børn, Unge & Sorg.

Psykologen vil kunne hjælpe dig med selvværds-arbejdet - og du kan tro, det er muligt at få følelsen af at hvile i sig selv!

Tænk på selvværds-arbejdet som et træningscenter med syv maskiner:

Man skal øve sig i at være selv-omsorgsfuld, at dele sine mellemregninger, at mærke sine behov, at udtrykke sine behov, at sige fra ærligt-kærligt, at komme mere i førersædet i eget liv og at være mere (i stedet for at gøre).

Det hjælper faktisk på selvværds-arbejdet at have en wing-woman, et vidne, en hjælper, som står ved siden af en og hepper.

Derfor er det ikke på nogen måde dårlig timing at have en kæreste, når man har lavt selvværd og især når man vil arbejde med at få det til at vokse - hvis det vel at mærke er et godt og funktionelt forhold, man har.

Jeg bliver også nysgerrig på, om du har fået dine forældre tilbage efter din brors død?

To ud af ti sørgende får en kompliceret sorg-reaktion, og hvis en af dine forældre kommer til at sidde fast i sorgen, kan det blive svært at få helet det anerkendelses- og opmærksomheds-hul, som du fortæller om.

Hvis du får startet i terapi, kan jeg anbefale, at du tager dine forældre med til nogle af sessionerne, og at du gør dem til en del af din rejse mod et større selvværd.

Men det vigtigste i hele denne rejse er, at du skal blive din egen forælder; du skal give dig selv den anerkendelse og opmærksomhed, du aldrig fik nok af.

God rejse.

Kærligste hilsner Marie