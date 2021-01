"Vi kan nemt komme til at leve i alt for homogene bobler, og det er sundt at kunne omgås alle typer, også dem med intriger og temperament," skriver Marie Brixtofte. Modelfoto: Adobe Stock

På Brixen: Det er godt at lære at kunne lege med de fleste

Villabyerne - 02. januar 2021

Kære Marie.

Vi har et dilemma. Hvad gør man, når ens børn gerne vil lege med nogen, som vi forældre ikke synes er gode for dem? Vi har oplevet vores 13-årige pige have veninder, der har dårlig indflydelse på hende mht. intriger og drama - og nu oplever vi, at vores 4-årige dreng også ønsker at lege med alle, hvor der er nogen, han måske ikke burde lege med. Der er f.eks. nogle drenge i børnehaven, som kan finde på at slå og sparke ham og hvor vi derfor ikke er trygge ved, at han skal hjem og lege hos dem.

Kærlig hilsen de bekymrede forældre

Svar fra Marie Kære bekymrede forældre.

Tak for jeres indlæg med et dilemma, som jeg tror, de fleste forældre kan genkende: Skal man blande sig i, hvem ens børn leger med/omgås?

På den ene side er det vigtigt for børns selvværd, at de får lov til at følge deres egne interesser, og derfor at børn selv får lov til at vælge, hvem de vil lege med. Jeres børn vil have andre personligheder end jer og vil derfor vælge nogen, som I måske ikke forstår, de har lyst til at lege med. Udover at det gør godt for deres selvværd, er det også godt for socialiseringsprocessen at lære at kunne lege med de fleste. Vi kan nemt komme til at leve i alt for homogene bobler, og det er sundt at kunne omgås alle typer, også dem med intriger og temperament.

Når det så er sagt, skal jeres barn ikke hjem til en legaftale, som I ikke er trygge ved. Mit forslag her ville være, at I sørger for, at de børn, som jeres søn efterspørger og som I ikke er trygge ved, kommer hjem til jer og leger, og at det bliver en kort legeaftale på 1,5-2 timer, hvor I er tæt på dem hele legeaftalen, så I kan hjælpe jeres søn, hvis han ikke kan sige fra eller det bliver for voldsomt.

På Brixen Marie Brixtofte er autoriseret psykolog, økononom, forfatter og foredragsholder. Hun bor i Gentofte med sin mand og tre børn på 7, 9 og 10 år, og hun elsker at skrive og hjælpe andre.



Send gerne dine bekymringer, dilemmaer eller spørgsmål ind til brevkassen ’På Brixen’, især hvis du bøvler eller tumler med lavt selvværd, dårlig samvittighed, ensomhed, ængstelighed, angst, overbekymring, forældreskabet, kontrol, ansvar, uro, afhængighed, alkoholproblemer (egne eller andres), problemer med relationerne og pårørendeproblematikker.





Så selvom jeres børn på den ene side skal lege med dem, de har lyst til at lege med, så er der også en anden side. Det er den side, hvor man som forældre skubber lidt i en retning. Hvor man er overhjælpsom med at arrangere legeaftaler med dem, som er gode for barnet, og måske en smule glemsom eller sløv med at få arrangeret legeafter med dem, som man ikke synes er god indflydelse.

Faktisk mener jeg, at man skal blande sig så meget som forældre, at man bør arrangere, at barnet i 0. klasse (eller hvis man skifter skole midt i grundskoleforløbet) når mindst én legeaftale med alle af samme køn i løbet af det første år. Og at man som forældre løbende gennem børnehave- og grundskoletiden bør opfordre barnet til at lege med mange forskellige børn, og også dem, som de ikke selv opsøger, og gerne på tværs af kønnene.

Selvom det kan være sværere at påvirke og skubbe en 13-årig, så mener jeg ovennævnte også gælder for hende: at I på den ene side giver lidt slip på kontrollen og lader hende lære af egne erfaringer med intriger og drama, og på en anden side forsøger at styre og skubbe en smule ved at opfordre til og bane vejen for fordrende fællesskaber.

Til sidst vil jeg nævne, at jeg kender fra egen erfaring, at nogle af de børn, jeg ikke ønskede mine børn skulle lege med, viste sig at være meget skønnere end jeg troede. At det nogen gange handlede om mine egne fordomme. På den måde kan det være godt at tænke, at alle skal have en chance. Selvom det så skal blive under egne trygge rammer.

Jeg synes, det er meget positivt, at I reflekterer over dette dilemma, og alene af den grund bør I ikke være bekymrede.

Kærlig hilsen Marie

