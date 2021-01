?At dele mellemregninger giver større selvværd, og det hjælper både os og omverden med at forstå os selv,? skriver Marie Brixtofte. Illustration: Katrine Quorning

På Brixen: Bekymret ven: - Jeg er bange for, at hun manipulerer med ham

Villabyerne - 16. januar 2021 kl. 09:11 Kontakt redaktionen

Hej Marie

Jeg har længe haft lyst til at skrive ind, men problemet er faktisk, at jeg ved ikke engang helt, hvad mit dilemma er. Min kammerat og hans kone skal skilles, men de bor pt. stadig sammen med deres tre børn. Hun bliver ved med at foreslå arrangementer og løsninger, som han siger ja til, men jeg er ikke sikker på, at han mener det. Nu, hvor de er ”blevet enige” om at gå fra hinanden, har hun foreslået nogle forskellige boligløsninger, som jeg ikke synes om.

Jeg er bange for, at hun manipulerer med ham og at han ikke får gennemtænkt det hele selv eller får sagt fra.

Måske du kan hjælpe mig med nogle tanker og beklager, hvis det er lidt rodet.

På Brixen På BrixenMarie Brixtofte er autoriseret psykolog, økononom, forfatter og foredragsholder. Hun bor i Gentofte med sin mand og tre børn på 7, 9 og 10 år, og hun elsker at skrive og hjælpe andre. Send gerne dine bekymringer, dilemmaer eller spørgsmål ind til brevkassen 'På Brixen', især hvis du bøvler eller tumler med lavt selvværd, dårlig samvittighed, ensomhed, ængstelighed, angst, overbekymring, forældreskabet, kontrol, ansvar, uro, afhængighed, alkoholproblemer (egne eller andres), problemer med relationerne og pårørendeproblematikker.Du kan skrive til Marie Brixtofte på marie.­l@rsen.net eller til @mariebrixtofte på Instagram, og du kan læse mere om hende på mariebrixtofte.dk. Venlig hilsen, Morten

Svar fra Marie Kære Morten

Tak for dit brev og dejligt for din ven, at han har sådan en god ven som dig.

Jeg er også glad for, du skriver ind, selvom du ikke helt ved, hvad dit dilemma er. Det må godt være rodet, for sådan er vores hjerner. Og det er tit sådan, folk har det: det kan være svært at bede om hjælp, når man ikke engang helt ved, hvad man skal bede om hjælp til.

Jeg får øje på to mulige dilemmaer, så nu prøver jeg at gå begge veje, så kan du se, om der er noget, som er brugbart.

1. Hvordan hjælper jeg min ven bedst?

Det er tydeligt, at du gerne vil hjælpe din ven. Men vi kan sidde fast i ikke at vide, hvordan vi bedst hjælper andre. Vil han helst have, du blander dig udenom? Vil han gerne have, du siger din mening, især hvis der er noget, der skurrer? Vil han gerne have hjælp til at overveje alle mulighederne?

Den eneste, der ved det, er din ven! Du kunne ringe eller skrive noget a la dette til ham: "Jeg ved, du står i en svær situation. Jeg har både en masse tanker, spørgsmål og bekymringer på dine vegne, men jeg ved ikke, hvad du har brug for i denne situation, om jeg skal blande mig eller netop ikke blande mig, så derfor vil jeg høre dig: Hvordan kan jeg bedst hjælpe dig?"

2. Hvordan fortæller jeg min ven om mine bekymringer og tanker om hans situation?

Det kan også være, at du gerne bare vil fortælle din ven, at der er noget, som skurrer og at du har nogle bekymringer om hans situation. Her kan jeg anbefale, at du deler alle dine mellemregninger. Og selv tager ansvar for de tanker, du har, f.eks. hvorfor bliver du bekymret for, han bliver manipuleret med? Er det sket før? Eller er det noget, du kender fra dig selv, noget du har prøvet med en kæreste?

Når vi skal dele vores mellemregninger, kan det være godt at starte med at få tilladelse. Tilladelsen ser således ud: "Hej min ven, hør her, jeg har nogle tanker og bekymringer om din situation, men kunne du overhovedet tænke dig at høre dem?"

De fleste mennesker vil nu sige ja og vil nu lytte. Dette er en metode, som psykologer anvender, når de giver gode råd. For gode råd uden tilladelse kan være svære at lytte til.

Når din ven så siger ja til at høre dine tanker, kan du fortsætte: "Ok, jeg bliver bekymret for jeres boligsituation, og du har nok gennemtænkt det, men alligevel bliver jeg bekymret for, du ikke har, fordi jeg nogen gange glemmer at gennemtænke tingene. Jeg følte i hvert fald, da jeg gik fra min tidligere kæreste at jeg - set i bakspejlet - blev manipuleret med, og det kan være, det bare er mig, men jeg ønsker bare ikke, du skal begå den samme fejl. Så hvis du har lyst til at snakke alle løsningerne igennem, så er jeg klar til at hjælpe med at overveje for og imod hver løsning."

Husk, at når vi deler vores mellemregninger, må det godt være i øst og vest og alle retninger. At dele mellemregninger giver større selvværd, og det hjælper både os og omverden med at forstå os selv.

Som altid er det vigtigt, det bliver din egne ord. Måske det kan hjælpe dig at skrive stikord ned, inden du ringer, og hvis det er for svært uden manuskript, må man også godt skrive. Man kan eventuelt skrive: "jeg ved godt det er lidt mærkeligt, jeg skriver og ikke ringer, men jeg er helt nervøs for, om jeg blander mig eller siger det forkerte, så nu får du det lige på skrift."

Husk på, at hvis det var dig, der var i samme situation, ville du blive glad for, hvis en ven spurgte, hvordan han bedst hjælper dig eller om du har lyst til at høre hans tanker. Held og lykke med det.

Kærlig hilsen Marie