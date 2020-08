Marie Brixtofte har nu lært, at man skal give sig selv et vindue på 8,5 timer til at sove. Modelfoto: Adobe Stock Foto: stokkete - stock.adobe.com

PÅ BRIXEN: Godnat og sov godt

Villabyerne - 20. august 2020 kl. 17:06 Af autoriseret psykolog Marie Magne Brixtofte

Hele mit liv har jeg bøvlet med søvnproblemer. Ikke den slags, hvor jeg har svært ved at falde i søvn - men hvor jeg vågner om natten eller alt for tidligt om morgenen og ikke kan sove igen.

Det første minut føler jeg mig søvndrukken og overbevist om, at så snart jeg lige har tisset, så vil jeg snorksove igen. Jeg går på toilet med øjnene lukket for at holde fast i alle søvnhormonerne, famler mig tilbage i den lune seng, men allerede her er min hjerne igang.

Ny brevkasse Villabyerne lancerer i dag en brevkasse med autoriseret psykolog, økonom, forfatter og foredragsholder Marie Brixtofte, som også vil skrive klummer for os.

Marie Brixtofte er 41 år, hun bor i Gentofte med sin mand og tre børn på 7, 8 og 10 år, og hun elsker at skrive og hjælpe andre.

Send gerne dine bekymringer, dilemmaer eller spørgsmål ind til brevkassen ’På Brixen’, især hvis du bøvler eller tumler med lavt selvværd, dårlig samvittighed, ensomhed, ængstelighed, angst, overbekymring, forældreskabet, kontrol, ansvar, uro, afhængighed, alkoholproblemer (egne eller andres), problemer med relationerne og pårørendeproblematikker.

Du kan skrive til Marie Brixtofte på marie.l@rsen.net, og du kan læse mere om hende på mariebrixtofte.dk. (Ikke alle kan forvente at få svar)

Jeg ved, at det er et spørgsmål om tid, før nattesulten kommer, og jeg spiser derfor helt præventivt den banan, som ligger på mit natbord. Nogle gange sender fordøjelsen mig heldigvis tilbage i søvnen. Andre gange står jeg op og får løbet, arbejdet og ordnet alt det, jeg i virkeligheden ligger og stresser over.

Sådan var mine søvnproblemer indtil for fem uger siden.

Indtil jeg læste en 400 siders tung bog om alt den seneste forskning inden for søvn. Jeg er psykolog og vidste godt, at det var vigtigt at sove. Men jeg vidste ikke præcis, hvor vigtigt det var. Forskere kan gang på gang dokumentere, at søvnen giver dig et længere liv, styrker din hukommelse, øger din kreativitet, resulterer i en højere IQ, gør dig fysisk mere tiltrækkende, mindsker din trang til at spise og gør det nemmere at føle sig mæt, beskytter dig mod influenza, forkølelser, kræft, demens, blodpropper, hjerteanfald og diabetes, og meget meget mere. Søvnen gør dig mere glad og mindre bekymret.

Men mens jeg læste bogen blev jeg mindre glad og mere bekymret. For hvad skulle der blive af mig, og alle andre, som havde søvnproblemer? Hvordan kunne vi også få adgang til denne "vidunderpille", som ovenikøbet var gratis?

Bogen blev ved, side op og side ned, med at vise, hvor skadende 4-6 timers søvn var versus 8 timer, og jeg blev ved med at tænke, at forfatteren endnu ikke havde adresseret den type som mig, som kun havde brug for 6 timers søvn.

Indtil han forklarede, at der faktisk findes mennesker, som har en særlig gentype (BHLHE41), der gør, at de kun har brug for 6 timers søvn, men også at de mennesker er så sjældne, at det var mere sandsynligt, at jeg styrtede ned med et fly, end at jeg var en af dem!

Han forklarede, at det største søvnproblem var, at de fleste aldrig gav sig selv et 8,5 times vindue til at få deres 8 timers søvn. Og pludseligt forstod jeg, at det var mig. For en del af mig yndede faktisk at stå op i de tidlige morgentimer og få trænet og arbejdet. En del af mig havde hemmeligt syntes, at søvn var spild af tid, et overdådighedshorn til dem, der ikke skulle nå så meget som mig.

Så nu sover jeg. Jeg bliver aldrig en god sover. Men nu giver jeg mig selv et 8,5 times vindue, og jeg bliver i sengen, også selvom tankerne kommer. Jeg har endeligt forstået, at det at få sovet nok faktisk er vigtigere end kost, motion og alt det andet, jeg gør for at passe på mig selv, være sund og holde mig i live.

Måske vi bør ændre dagens afsluttende hilsen til "godnat, og sov nok".