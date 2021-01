Se billedserie Kristine Kryger (R) sammen med den nu afgående borgmester.

Overrasket opposition: En æra slutter

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten siger farvel til Hans Toft og goddag til Michael Fenger

Villabyerne - 12. januar 2021 kl. 16:34 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

For viceborgmes­ter Søren Heisel (S) kom det som et stort chok med meldingen om, at hans borgmester trak sig.

"Selvom jeg på det politiske og personlige plan er tæt på ham, så havde han holdt det her tæt ind til kroppen. Jeg havde virkelig troet, at han ville fortsætte. Jeg tænker ikke på dåbsattesten og de snart 75 år, når jeg møder ham, fordi han er så energisk og er med inde over alt og har fingeren på pulsen. Det har bestemt ikke været nedadgående i energiniveau, så jeg tog det som en naturlig ting, at han tog en omgang mere. Og hvis han gjorde, ville vælgerne have båret ham i guldstol," siger han.

Hans Toft sidder med den konservative gruppe på 13 ud af 19 pladser i kommunalbestyrelsen. Med sine to mandater er Søren Heisel og Socialdemokratiet det næststørste parti. Ved forrige valg måtte Søren Heisel se sit tredje mandat forsvinde i gabet på stemmeslugeren Hans Toft, der fik 14.926 personlige stemmer.

"Med det kommende valg vil vi selvføgelig udnytte situationen til at få flere kandidater og optimere vores indflydelse i kommunen. Med Hans Tofts afgang giver det en helt anden spilleplade for os andre partier," siger Søren Heisel.

Søren Heisel har store roser over for valget af den nye borgmester, Michael Fenger.

"Han er et godt menneske, som jeg i opgaveudvalgene kun har oplevet som meget lyttende, forstående og konstruktiv. Jeg tror, at han vil fortsætte det brede samarbejde med de andre partier," siger viceborgmesteren.

Stemmer i spil Kristine Kryger (R) har tusind gange fået spørgsmålet om, hvornår borgmesteren mon trak sig.

"Så jeg har stoppet med at tænke på det, men jeg synes, at det er godt tænkt, at han trækker sig nu og sikrer en god overgang inden kommunalvalget. Samtidig har jeg en følelse af, at hans fratrædelse kommer til at betyde slutningen på en æra. Det bliver utvivlsomt anderledes og en anden ledelsesform med Michael Fenger, som jeg vil karakterisere som indlevende, dygtig, udholdende og med humor. En ny æra skal til at begynde, som vi andre partier forhåbentlig bliver en del af. Så det glæder jeg mig til. Jeg bakker i hvert fald op om valget af Michael Fenger, men håber, at han forstår, at vi andre partier skal lukkes ind, da vi står bedre sammen," siger hun.

Med det kommende valg i sigte ser Kristine Kryger for sig, at Hans Tofts 14.926 personlige stemmer nu er i spil.

"Det bliver rigtig spændende. Det kan betyde, at vi andre ikke skal sidde med et enkelt mandat i bestyrelsen, som er lidt for ulige," siger hun og understreger, at det har været en god tid med Hans Toft.

"Jeg kender ikke nogen, som arbejder lige så hårdt som ham. Det har været 28 år med bundsolidt arbejde. Jeg kommer til at savne vores fortrolige snakke og samarbejde og den helt ukuelige gejst for at finde løsninger for at gøre Gentofte bedre," siger hun.

En epoke rinder ud Morten Løkkegaard (V) fik et overraskende opkald fra borgmesteren mandag morgen.

"Det var ikke, hvad jeg havde regnet med at høre. Jeg sagde til ham, at jeg var overrasket, men at jeg forstod hans beslutning. Det giver god mening, at man i hans alder tænker på, hvordan man får trukket sig tilbage på en fornuftig og ordentlig måde. Jeg takkede for et fortrinligt og tillidsfuldt samarbejde," siger han.

Med en bykonge, som træder ned, ser Morten Løkkegaard en epoke rinde ud.

"Det må vi alle sammen tage bestik af - også i Venstre. Man vil altid som parti stå med en udfordring, men det er for tidligt at sige noget om, hvad det betyder for selve valget. Nu er vi i et valgår, og Venstres ambition er jo at blive større i Gentofte, det er der ikke ændret ved," siger han.

Valget af Michael Fenger er Morten Løkkegaard enig i.

"Han er en dygtig politiker, som jeg allerede samarbejder med i opgaveudvalget om, hvad vi kan lære af corona. Jeg glæder mig til at arbejde mere tæt sammen med ham, og forhåbentlig kommer vi til at udbygge samarbejdet mere," siger han.

Supergod kandidat Meddelelsen om Hans Tofts aftrædelse kom som en stor overraskelse for Brigitta V. Rick (SF), som var overbevist om, at han tog en periode mere.

"Det havde han heller ikke afvist. Men Michael Fenger er en supergod kandidat, som er meget rummelig og ordentlig. Han er god til at fange de ting, som kommer fra de forskellige partier, og så er han god til at skære igennem og få enderne til at mødes. Han er stille og rolig, og jeg har aldrig set ham hidse sig op. Derimod kan Hans Toft godt blive hidsig," siger hun, men understreger, at hun har følt sig taget godt imod af borgmesteren, da hun første gang kom ind i kommunalbestyrelsen.

"Hans Toft anerkender folk, når de er godt forberedte, har et godt fagligt fundament og har sat sig ind i tingene. Ligesom han selv gør. Det er svært at fange Hans Toft i ikke at være forberedt. Han har høje krav til folk," siger hun.

Med en ny borgmester ved roret håber Brigitta V. Rick, at de sammen kan sætte en ny boligpolitik på dagsordenen.

"Det har Hans Toft ikke været så glad for. Men SF vil arbejde for, at der kommer en anden sammensætning af boliger i Gentofte, som giver plads til børnefamilier og studerende. Her satser jeg på, at Michael er mere lydhør," siger hun. Hun tror også, at der bliver en større kamp om stemmerne ved det kommende valg til efteråret.

"Hans Toft trak mange personlige stemmer, men jeg tror stadig, at de konservative beholder magten. En mere ligelig fordeling af pladserne kunne være interessant. Når ét parti har flertal, er der altid noget sværere for de andre. Michael Fenger skal selvfølgelig vise sit værd, men det får han ikke svært ved, når folk lærer ham bedre at kende," siger hun.

På tide Jeanne Toxværd sidder for Enhedslisten i kommunalbestyrelsen og fik nyheden om Hans Tofts afgang, da hun læste pressemeddelelsen.

"Det var da også på tide. Det ville være et 'overkill', hvis han tog fire år mere," siger hun.

Valget af Michael Fenger kom også som en glædelig overraskelse for Jeanne Toxværd.

"Han er et ordentligt menneske, som er god at samarbejde med. Det bliver ikke svært for ham at sætte sig i den stol. Han er meget mere ligetil og har masser af erhvervserfaring. Og så er han et menneske, man kan være uenig med uden at blive uvenner med. Det er en vidunderlig ting at evne. Jeg tror, at vi får en mere åben borgmester, som forhåbentlig har en bedre tilgang til forståelsesrammen af et dekomkrati end Hans Toft.

Med den nye borgmester håber jeg, at de andre partier begynder at sige noget. Det er ikke meget, man har hørt til dem igennem de seneste fire år. Det kunne være rart, hvis de ville begynde at diskutere politik. Indtil videre har de kun haft de samme holdninger som Hans Toft. Det har været kedeligt, at kun Hans Toft og jeg har diskuteret med hinanden under kommunalbestyrelsesmøderne. Jeg håber, at der nu kommer en mere livlig debat," siger hun. ,

