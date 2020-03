Overlod rattet til søster uden kørekort

En 17-årig kvinde fra København blev mandag aften omkring klokken 22.00 standset, da hun kom kørende ad Bernstorffsvej.

Hun blev sigtet for at køre uden kørekort og forklarede, at hun var i gang med at modtage køreundervisning.

Med i bilen var kvindens bror, som havde overladt rattet til hende. Han blev derfor sigtet for at overlade føringen af bilen til en anden uden at sikre sig, at pågældende havde førerret.

Det oplyser Nordsjællands Politi.