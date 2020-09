Overlæge får pris af Søren Brostrøm

Hele Danmarks Søren Brostrøm har givet en ærespris fra Fonden 'En god start i livet' til tidligere overlæge og Gentofteborger May Olufsson for hendes pionerarbejde med at forbedre vilkårene for rusmiddelafhængige gravide og deres nyfødte barn.

Fonden ønskede at markere den internationale dag for alkoholskadede børn den 9. september.