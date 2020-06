Overfaldsmand stak sit offer med ukendt, spids genstand

De to mænd, der kendte hinanden i forvejen, kom op at toppes, og den 65-årige mand forsøgte angiveligt at dræbe den 47-årige mand ved at stikke ham med en ukendt, spids genstand. Den 47-årige mand blev ramt ved venstre albue og i venstre side af brystet, hvorved han kom i livsfare.