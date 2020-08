Orgelfestival i Ordrup Kirke åbner med fornemt besøg

Dette års orgelfestival markerer 150-året for den store franske orgelkomponist Louis Vierne. Vierne var organist i Notre Dame i Paris fra 1900 indtil sin død i 1937. Han døde af et slagtilfælde under sin koncert nummer 1.750 i netop Notre Dame. Hans orgelsymfonier, som er omdrejningspunktet for denne festival, regnes for et af orgellitteraturens højdepunkter.