Se billedserie ?Det kan godt være, at nogle mener, at de her tre-fire millimeters forskel ikke er så vigtige, når man skærer ud. Men de ser, hvor meget det betyder, når det skal samles, og eleverne får en aha-oplevelse,? siger Jesper Trap.

Orgelbyggeren tænder nu børn og unge på håndværksfagene

Woodlab on Wheels kører ud til nordsjællandske folkeskoler i et fireårigt projekt støttet af Johanns Fogs Fond. Formålet er at få flere til at søge ind på de tekniske erhvervsuddannelser

Villabyerne - 27. december 2020 kl. 14:29 Af Pernille Borenhoff

Hvor mange ved egentlig, at det at være en god håndværker måske også betyder, at man skal være dygtig til at styre en drone? Og at lasergravering også kan indgå i en uddannelse til snedker eller tømrer?

Det er nogle af de overraskende oplysninger, som Jesper Trap giver de børn og unge, han besøger på nordsjællandske skoler.

Selv er han uddannet orgelbygger, men for et par år siden valgte han at kombinere sine evner som håndværker med sin interesse for pædagogik og blev ansat som faglærer på U/NORD i Hillerød.

Og det er herfra, at han som projektleder fører Woodlab on Wheels, som han i samarbejde med Tømmerhandler Johannes Fogs Fond har udviklet, ud i livet.

Med fem biler og trailere fyldt med brædder, værktøj, søm og skruer kører han rundt til de nordsjællandske skoler for at gøre elever fra 6. klasse og opefter klogere på, hvad det vil sige at arbejde som tømrer eller snedker, og hvordan man bliver det.

"Samfundet får generelt en udfordring og kommer til at mangle 70.000 faglærte håndværkere inden for byggebranchen i løbet af de kommende år. U/NORD er en brik i det her spil, og vi kan allerede nu se, at der er mange private, der har svært ved at finde en håndværker til private løsninger," siger Jesper Trap.

Til udførelse af det fireårige projekt, der kører på sit første år, har U/NORD fået fire millioner kroner fra Tømmerhandler Johannes Fogs Fond. Og i begyndelsen af december tilfaldt der en tidlig julegave fra samme fond. Nemlig 200.000 kroner ekstra, der skal anvendes til et digitalt projekt.

Digital kontakt til forældrene "Det er fint, at vi får børnene og de unge i tale, men vi vil også gerne udvikle en digital løsning, så vi kan komme i kontakt med forældrene. Hvis forældrene selv har en akademisk uddannelse, er der mange, der automatisk tænker, at det skal deres børn også have. Det er dem, vi også meget gerne vil i kontakt med, for vi ved godt, hvor svært det kan være at bryde rytmen," siger Jesper Trap.

Det digitale værktøj, som han er ved at udvikle, skal også bruges til digital evaluering af projektet.

"Eleverne får stillet iPads til rådighed og skal filme deres evaluering. De skal prøve at reflektere over, hvad der er sket de tre dage, vi har været sammen. Det er helt fantastisk at se. Vi får rykket grænserne for eleverne, og den digitale platform kan give et fælles samtalepunkt. Og forældrene kan se med og forhåbentlig også se, at deres eget barn har haft en god oplevelse og synes, at det har været interessant," siger Jesper Trap med så meget smil i stemmen, at man selv gennem en mobiltelefon og uden at se hans mimik fornemmer, hvor glad han er for at undervise eleverne og give dem en interesse for et fag, som han selv brænder for.

Hver millimeter tæller En træfaglig uddannelse tager cirka 3½ år, hvor den unge kommer dels på skole og dels i praktikforløb.

Og det er et lille indblik i denne uddannelsesform, som de unge mennesker ude på skolerne får, når Jesper underviser dem i, hvordan man fremstiller et bord-bænkesæt.

Siden projektet startede i efteråret, har han haft ualmindeligt travlt, og blot tre uger efter, at han havde sendt besked ud til samtlige godt 140 folke- og privatskoler i Nordsjælland, var kalenderen fuldt booket.

"I efteråret besøgte jeg seks skoler med 8. og 9. klasses elever, og her til foråret har jeg aftaler med 14 skoler, hvor det er 6. og 7. klasser, jeg underviser," siger han. I alt 34 besøg.

For skolens ældste elever varer besøget tre dage. Og i disse dage skal de fremstille et bord-bænkesæt.

"Det er utrolig sjovt at se, hvordan jeg kan ændre elevernes tilgang til det her fag, og hvordan de efter tre dage har fået en læring af, hvor meget arbejde, der ligger i at bygge et bord-bænkesæt. Fra du får en idé, får lavet tegninger, målt ud og skåret til, og til arbejdet er færdig," siger Jesper Trap.

Noget af det, der glæder ham allermest, er at se, hvordan eleverne arbejder sammen og hvordan deres interesse for projektet udvikler sig i løbet af dagene.

"Når eleverne arbejder sammen, så får de en helt anden forestilling om, hvor meget de kan udrette, når de bruger hinandens ressourcer," siger Jesper Trap.

Tilbage til dronerne Og hvor der det så, at dronerne kommer ind i billedet?

"Man bruger dem meget, når man skal undersøge byggerierne. De kan gå helt tæt på ved inspektioner og vise om f.eks. fuger ved vinduer er gode nok. Om tagrenderne sidder som de skal, og om tagpappet er korrekt lagt," siger Jesper Trap.

Ifølge ham skulle man tidligere vandre på stilladser eller have store kraner op for at tjekke samme arbejde.

Nu kan det gøres ved hjælp af droner.