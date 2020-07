Taget på kirketårnene på Ordrup Kirke skal udskiftes. Arkivfoto: Henrik Holst

Ordrup Kirke lukker igen

Renovering er grunden til, at Ordrup Kirke lukker for en periode

Villabyerne - 06. juli 2020 kl. 07:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Timingen kunne have været bedre," udtaler sognepræst Lars Sølling, som også er formand for kirkeudvalget.

"Efter godt to måneders lukning af landets kirker på grund af coronakrisen var vi også i Ordrup lykkelige over fra midten af maj igen at kunne byde menigheden indenfor til gudstjeneste. Nu lukker vi så kirken igen på grund af en større renovering. Ikke så heldigt, men dog nødvendigt," siger han.

Ordrup Kirkes indre trænger til maling, og projektet har været planlagt længe.

"Når en kirke er over 100 år gammel, må vi ikke sætte et penselstrøg uden at spørge om lov. Der skulle indhentes tilladelse fra både Stiftsøvrigheden og Nationalmuseet. Den forelå desværre ikke før kirkelukningen i marts. Det havde ellers været oplagt at bruge tiden med kirkelukning på maling, men sådan fungerer det kirkelige bureaukrati ikke. I august sidste år foretog vi en prøvebemaling på væggene, som efter 10 måneder skulle godkendes. Vi fik godkendelsen for en uge siden og er nu klar til at gå i gang," fortæller sognepræst Lars Sølling.

Ordrup Kirke lukkede derfor mandag den 29. juni og åbner først igen onsdag den 5. august. I den periode bruger kirken - med biskoppens tilladelse - en sal i sognegården til gudstjenester.

Først kirkerummet I første omgang er det selve kirkerummet med skib og kor, der males. Våbenhus, dåbs- og præsteværelse må formentlig vente til senere.

"Grundet udskydelsen af forårets konfirmationer er det vigtigt, at tidsplanen holder. Henover fire uger i august og september skal Ordrup Kirke lægge hus til 18 konfirmationer. Det blev nødvendigt med det nuværende skrappe adgangskrav på max 56 personer til en gudstjeneste. Konfirmanderne vil forhåbentlig glæde sig over at træde ind i et indbydende og nymalet kirkerum, når deres store dag kommer. De bliver dog også mødt af stilladser foran kirkens hovedindgang," siger Lars Sølling.

Efter en vellykket udskiftning af tagene over skib og kor i 2019 er turen nu kommet til kirkens to tårne og mellemtag.

To fluer med ét smæk "Dejligt, at vi i denne sommer kan slå to fluer med ét smæk. Samtidig med maling af kirkens indre påbegyndes også udskiftningen af kirkens 144 år gamle og nedslidte kobber- og skifertage på tårnene. Dén timing er jeg godt tilfreds med. Klask på væggene og hammerslag på tårnene er i mine ører den skønneste symfoni. Når det ikke kunne være anderledes, er det fint at kunne begrænse forstyrrelser i kirkelivet mest muligt," siger sognepræst Lars Sølling og fortsætter:

"Med biskoppens og provstens tilladelse henlægges gudstjenesterne i juli og begyndelsen af august til sognegården. Hér kan den store sal med det nuværende adgangskrav kun give adgang til 42 personer. Det skønnes dog at være tilstrækkeligt henover de berørte 5 sommersøndage. I samme periode vil kirkelige handlinger finde sted i nabokirkerne."

Lars Sølling, sognepræst i Ordrup Kirke