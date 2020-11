Se billedserie Sådan har Ordrup Kirke længe set ud. Men det er tanken, at alle stilladser er pillet ned inden første søndag i advent.

Ordrup Kirke er bragt tilbage til sin oprindelige stand

Med brasiliansk skifer og finsk kobber fremstår Ordrup Kirke nu atter, som arkitekt Holm tænkte, tegnede og opførte den i 1876

Villabyerne - 17. november 2020 kl. 16:03 Af Jesper Bjørn Larsen (tekst og foto)

I 144 år år holdt de smukke tårne og deres kobber- og skifertag, men nu var det slut. Spirene var smuldret efter mange års tæring og nedslag af lyn, den irgrønne kobber var tynd som folie, der var sprækker i skifertaget og råd i trækonstruktionen af nordspiret. Faktisk var det kun kobberet, der holdt sammen på spidsen af spiret.

Toppen af Ordrup Kirke trængte i den grad til en kærlig hånd. Og det er lige, hvad den har fået i de seneste fem måneder, hvor hele kirken har været pakket godt ind i stillads og plasticpresenninger.

Villabyerne fik lov til at tage turen 38 meter op for at besigtige brasiliansk bæverhale-skifer og finsk kobber i smuk harmoni. Med på turen var formanden for kirkeudvalget, Lars Sølling, der i 32 år har været sognepræst i Ordrup Kirke, og arkitekt Sven Felding, der har været tilknyttet Ordrup Kirke i 35 år.

De to herrer kan slet ikke skjule deres begejstring over at være med til den historiske renovering, der koster 3,4 millioner kroner.

"Vores idé er at bringe Ordrup Kirke tilbage, som den gamle arkitekt Holm i 1876 tænkte, tegnede og opførte den. Det er Holms tegninger, der danner grundlaget for alt arbejdet," understreger Lars Sølling på vej op ad de snævre trapper.

"De steder, hvor vi har fundet svagheder i Holms konstruktioner, har vi rettet det til. Vi har dobbeltsikret spiret, så det vil holde de næste 150 år," smiler Sven Felding.

Han lægger ikke skjul på, at han havde julelys i øjnene, da han fik opgaven, der fysisk bliver udført af Byens Tag & Facade A/S.

"Jeg troede ikke, at det blev i min levetid. Kirkerne er vores fineste fælleshuse, der er så meget historie og tradition i dem. Jeg søger ind til sjælen af bygningen. Hvad er det vigtigste? Jeg er en meget ambitiøs arkitekt, så jeg går ikke på kompromis med en eneste detalje."

Det bekræfter Lars Sølling med et grin.

"Det handler jo om at skabe de bedste og smukkeste rammer for evangeliets forkyndelse. Jeg håber, at borgerne i Ordrup vil kigge op på den og tænke, 'yes, det er vores kirke, og den er vi stolte af'. Jeg nærmer mig pensionsalderen, og jeg er glad for at kunne aflevere kirken i så smuk stand til de næste," siger han.

Splintret af lyn På den lange tur mod toppen fortæller Sven Felding, at det i gamle dage kun tog cirka 20 år for et kobberspir at blive grønt. Godt hjulpet på vej af de gamle osende centralfyr. Men i dag er der mindre syre i luften, også på grund af en renere udstødning fra bilerne, så nu tager det cirka 50 år.

Da vi når toppen, peger han på det, der ligner en bunke træsmulder.

"Det kommer fra det øverste af spiret, det var helt splintret af lyn. Vi fandt også masser af skudhuller på spiret. Vi har hele tiden troet, at de kom fra lyn, men det mærkelige var, at alle huller var 9 mm brede og at der var bly i træværket inde under kobberen. De må stamme fra krigens tid," fortæller han.

Lars Sølling kan berette, at de også har fundet Bacardi Breezers oppe i toppen af stilladset. Men den problemstilling har ingen historisk værdi.

"Det er jo sindssygt farligt, men det må have været nogle store drenge, der syntes, det var morsomt. Vi har ellers gjort, hvad vi kunne for at undgå uvelkomne gæster. Der har været spærret helt af i 2½ meters højde."

Vi står på toppen og nyder den fantastiske efterårssol, der bader hele byen i sine gyldne farver. Vores blik lander på den katolske kirke Sankt Andreas, der kun har ét tårn.

"Den blev opført kort inden Ordrup Kirke, så der var vist tale om lidt godmodigt drilleri fra arkitekt Holms side, da han lavede sine to tårne. Han syntes ikke, den protestantiske kirke skulle stå tilbage," smiler Lars Sølling.

Der mangler kun lidt murerarbejde og lidt skiferafdækninger, før arbejdet er helt færdigt. Og så skal der sættes både ugle- og mursejlerkasser op i tårnet.