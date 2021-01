Ordrup Gymnasiums rektor: - Vores værdier er samarbejde, nysgerrighed og respekt for hinanden

"Vores profil er fokus på stærke fællesskaber og elevtrivsel samt en bred faglighed, det er selve OG-ånden. Jeg vil særligt fremhæve naturvidenskab, ikke mindst vores femårige forløb om bioteknologi, vores musiklinjer med især stærk profil inden for kor og rytmisk musik og en fantastisk musical. Men bredden viser, at vi også har mange dygtige elever på samfundsvidenskab. En studieretning målrettet bæredygtighed og innovation og en anden målrettet erhvervsliv, CBS-uddannelser osv. Vi har også et godt samarbejde med kommunen om en sprogstrategi, hvor vores sprogambassadørkorps indgår. Så det er meget bredt. Vores værdier er samarbejde, nysgerrighed og respekt for hinanden," siger Søren Helstrup.