Optiker og byrådsmedlem døde pludseligt: - Det er ikke til at begribe

Villabyerne - 18. august 2021 kl. 13:10 Af Christina Wex, kunde gennem næsten 25 år Kontakt redaktionen

Det er vanskeligt at forestille sig Gentoftegade uden Bjarne Skovsbøll.

I 25 år var Bjarne en engageret drivkraft i gadens butiksliv, altid ivrig for at udvikle og optimere fællesskabet.

Som medlem af gadeforeningen, formand for ejerforeningen i ejendommen, hvor han havde både butik og bolig, medlem af grundejerforeningen for Gentofte/Vangede - og som borger i byen.

Selv havde han netop markeret sit jubilæum. En smuk sommerdag på torvet med levende musik, mad og drikke. Butikken blev hurtigt fyldt med blomster og gaver. Heldigvis fik han den oplevelse med sig at mærke varm opmærksomhed fra sine mange trofaste kunder.

Samme uge som Bjarne gik bort, havde han indrykket en lang tekst i den lokale avis for netop at takke for opmærksomheden i forbindelse med sin jubilæumsreception. Han indleder med at skrive, at "Skæbnens veje er uransagelige" og filosoferer videre over, hvor de veje mon nu fører ham hen. De ord er tunge at læse netop nu.

Læser man Bjarnes lange tekst til ende, er den imidlertid fuld af liv og optimisme, mod og spændt forventning. Som man kendte Bjarne. Det må være her, hans nærmeste skal søge trøst i denne svære tid; at han gik bort med en oplevelse af at være lykkedes i livet og med flere spændende oplevelser i vente.

Særligt stolt var Bjarne af at have modtaget en opfordring til at opstille til det kommende kommunalvalg. En tydelig anerkendelse af Bjarnes betydning for detailhandlen i Gentofte, og han glædede sig til at tage hul på denne for ham nye og spændende udfordring.

Bjarne var i det hele taget åbenlyst stolt af det, han havde skabt, og med god grund. Han brændte for sin metier, og selv når man gik forbi butikken sent om aftenen, kunne man ofte se ham sidde derinde og nørkle - ja, endda på en lillejuleaften. Bjarne gik altid langt for sine kunder, og dem, der ikke længere var i stand til at transportere sig til butikken, besøgte han gerne i hjemmet, for ingen skulle være et godt syn foruden.

Faldt ens vej forbi butikken, og det gjorde den tit, som butikken lå der midt i byen, ofte med døren åben, kunne man altid være sikker på et smil, et vink eller en hyggelig dialog.

Det er ikke til at begribe, at vi ikke længere skal se Bjarne i Gentoftegade.

Æret være Bjarnes minde og de varmeste tanker til hans familie på fødeøen Møn.