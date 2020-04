Se billedserie Indgangen til Charlottenlund Skov. Pressefoto

Opråb til hundeluftere: Læg nu hundeposen i skraldespanden

Hundeposer bliver ikke nedbrudt i naturen - heller ikke dem med løfter om bionedbrydelighed - og skal derfor altid i skraldespanden. Det er budskabet i ny kampagne, som skal få hundeluftere til at tænke sig om en ekstra gang, inden hundeposen bliver efterladt i naturen

Villabyerne - 03. april 2020 kl. 13:30 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De små sorte hundeposer med det klæbrige indhold skal smides i skraldespanden. Aldrig i naturen eller på byens fortove og stier.

Så befriende enkelt lyder budskabet i ny kampagne fra Danmarks Naturfredningsforening Gentofte, miljøorganisationen LINK Environmental Ambassadors, Naturstyrelsen og Gentofte Kommune, der er gået sammen for at få bugt med de hundeposer, der ligger henkastet i naturen.

Hundeposerne er nemlig ikke kun til gene for borgere, som skal være ekstra opmærksomme på ikke at træde på en fyldt hundepose. De er også en alvorlig belastning for miljøet, da poserne - ligesom alt andet plastik - over tid bliver til mikroplastik, som forurener naturen.

Problemet med henkastede hundeposer gør sig gældende flere steder i kommunen. Men særligt i og omkring Charlottenlund Skov har der på det seneste ligget så mange hundeposer i skovbunden og ved skovens indgange, at behovet for at opfordre nogle hundeluftere til at ændre deres uhensigtsmæssige adfærd melder sig.

"Når en lille gruppe på otte mennesker i løbet af en time indsamler over 200 fyldte hundelorteposer i naturen, må man desværre konstatere, at der er sket et skred i den danske moral og almene dannelse. Hvordan kan en person med fornuften i behold synes, at det er i orden at smide en fyldt hundelortepose i naturen? Med kampagnen ønsker vi at gøre opmærksom på problemet og gøre det helt tydeligt, at det er en misforståelse, at bionedbrydelige hundeposer ikke skader naturen. Hundeposer skader altid naturen," udtaler Lea Gram Jacobi, medstifter af LINK Environmental Ambassadors og bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening Gentofte, i en pressemeddelelse.

Burde ikke være et problem Naturstyrelsen er også træt af synet af de mange hundeposer.

"I Charlottenlund Skov kommer der dagligt rigtig mange besøgende for at nyde skoven, dens dyr og planter, og det ønsker vi naturligvis, at folk kan blive ved med. Vi ved alle, at det er forkert - endda ulovligt - at smide skrald i naturen, og derfor burde dette slet ikke være et problem. Hvis du ikke vil tage hundeposen med hjem, så lad hundelorten ligge i skoven, hvor snegle og biller vil fjerne den. Tag venligst en pind og skub hundelorten til side, hvis den er lagt på en sti," siger skovrider Kim Søderlund og tilføjer:

"Ved at sætte fokus på problematikken og opfordre til at bruge de opstillede skraldespande til formålet eller at tage posen med hjem til egen skraldespand, håber vi at få en pænere og renere skov. Så kan vi i Naturstyrelsen bruge mere tid på naturpleje og anden service til glæde for borgerne."

For at komme problemet med henkastede hundeposer til livs, blev der fredag morgen sat plakater op otte steder ved indgangene til Charlottenlund Skov, der skal minde hundeluftere om at bruge en af kommunens skraldespande eller tage hundeposen med hjem.

"Det gør en forskel, at man benytter en af kommunens 500 kommunale affaldsspande rundt om i byen. Hvis alle borgere gjorde en indsats for at holde byen ren, og alle hundeejere smed hundeposen i en skraldespand i stedet for i naturen, ville vi være rigtig godt på vej," siger Karsten Wittendorff Gylling fra Park og Vej i Gentofte Kommune.

Nedbrydes aldrig Bionedbrydelige hundeposer lyder godt...

... men 'bionedbrydelige' poser - uanset farve - kan ikke nedbrydes i naturen. Det kræver et kontrolleret miljø med høj fugtighed og høje temperaturer - forhold som kun forekommer i et komposteringsanlæg og ikke i naturen.

Hundeposer i naturen bliver - ligesom alt andet plastik - med tiden til mikroplastik, som forurener naturen. Hundeposer skal derfor altid i skraldespanden.

KIlde: Den nye kampagne