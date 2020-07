Se billedserie Tamra Rosanes optræder i Gentofte Kino med sine sange, men også med anekdoter om Nashville, som hun kender bedre end de fleste. Pressefoto

Oplev Tamra i Kino: Drømmen om Nashville

Kom til forpremiere på 'Wild Rose' i Gentofte Kino og få samtidig en minikoncert med Tamra Rosanes

Villabyerne - 16. juli 2020 kl. 14:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gentofte Kino inviterer til en helt særlig forpremiere på filmen 'Wild Rose', der handler om den skotske rengøringskone Rose-Lynn, der drømmer om at slå igennem som countrymusiker i Nashville.

Inden filmen vises, er der nemlig minikoncert med Gentofte-borger og countrymusiker Tamra Rosanes, der bedre end de fleste ved, hvad der kræves for at slå igennem i countrymusikkens Mekka. Det er også i Nashville, at hendes amerikanske familie har valgt at slå sig ned.

Ved arrangementet, der finder sted mandag den 20. juli kl. 19.30, vil Tamra Rosanes udover at spille en halv times koncert fortælle anekdoter fra Nashville, inden biografen blænder op for 'Wild Rose'.

Filmens handling Filmens hovedperson har en blakket fortid og en fabelagtig stemme. Hendes store drøm er som nævnt at flytte til Nashville og slå igennem som sanger, men drømmen synes meget langt væk, når man bor i Skotland, er alenemor til to og arbejder som rengøringskone.

Men med hjælp fra hendes chef, der skaffer hende et møde med en legendarisk radiovært ved BBC, er vejen til lykke måske alligevel kortere, end hun tror.

Med i Hall of Fame Tamra Rosanes, der i et stort interview med Villabyerne i marts 2019 fortalte, at Gentofte Kino er hendes yndlingsbiograf, er en dansk-amerikansk countrysanger og sangskriver, som i løbet af sin lange karriere har udgivet en lang række plader. I 1994 fik hun en Danish Music Award for albummet 'Foot Loose'.

I 2019 udgav hun albummet 'Divided Heart', hvor hun satte melankolske toner til den splittelse og hjemve, der prægede de danskere, som udvandrede til USA i slutningen af 1800-tallet.

I 2014 modtog Tamra Rosanes den fornemme hæder at blive optaget i America's Old Time Traditional Country Music Hall of Fame.

Billetter til arrangementet, der altså både tæller en koncert og forpremiere, kan købes på Gentofte Kinos hjemmeside. jbl