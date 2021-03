Leonora Christiana Skov og Rane Willerslev diskuterer ?det at være menneske? 29. marts fra kl. 19 på Hovedbibliotekets facebookside. Pressefoto

Oplev Leonora Christina Skov og Rane Willerslev tørne sammen

Mandag 29. marts kl. 19 kan man opleve forfatter Leonora Christina Skov og museumsdirektør Rane Willerslev i samtale om 'det at være menneske' i en livestream fra Gentofte Hovedbiblioteks Facebookside her.

Arrangementet er en del af projektet 'Viden og oplevelser live', som er et samarbejde mellem seks danske biblioteker. Her mødes en fag- og en skønlitterær forfatter om et givent emne.