Oplev Gentoftes gamle militære perle

Hamlet Tours bejler til danske turister. Nu kan 16 heldige læsere komme med på en guidet tur rundt til Gentoftes militære anlæg

Villabyerne - 08. juli 2020 kl. 10:00 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

sightseeing Rigtig mange danskere har skrottet deres udenlandsferie denne sommer til fordel for en ferie i Danmark.

Og måske kan det være en anledning til at se på de hjemlige egne med helt nye øjne. For tænk hvis man kunne overføre lidt af den nysgerrighed, man normalt er bevæbnet med når man på udenlandske destinationer travre gaderen tynde med guidebogen under armen.

Udover at være politisk aktiv, så er Rasmus Jarlov også indehaver af sightseeingvirksomheden, Hamlet Tours. Normalt har de travlt med at give udenlandske turister et indblik i den danske kultur. Men i år bejler de til danskerne. Senest har de i samarbejde med Garderhøjfortet lavet en tur rundt til Gentoftes militære anlæg fra 1800-tallet.

"Vi plejer at vise Danmark frem for amerikanere, australiere og russere. Nu hvor de ikke må komme til Danmark, har vi ligesom resten af turistbranchen i København ikke noget at lave. Derfor vil vi gerne bruge sommeren på at vise danskerne nogle af de seværdigheder i vores eget land, som folk sjældent får set. Vi er er særlig stolte af vores nye tur i Gentofte. Jeg er selv vokset op i Klampenborg og er kørt forbi Bananfortet hver dag uden at kende historien. Men det kan man komme til, hvis man tager med på vores tur," siger Rasmus Jarlov.

I samarbejde med Villabyerne udlover de 16 gratis pladser til turen søndag d. 12. juli kl. 11. (det bliver efter først til mølle princippet)

Billetterne kan bestilles via hjemmesiden https://hamlettours.com/da/

