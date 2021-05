Ophedet boligmarked: Så meget er priserne steget

Stigende priser og et faldene udbud af boliger præger hele hovedstadsområdet, viser nye tal fra Boliga. Gentofte er i undersøgelsen den suverænt dyreste kommune at købe bolig i

Hvis det danske boligmarked var en patient, ville man nok snart overveje at give noget mod feberen. Priserne buldrer i hvert fald derudad samtidig med, at udbuddet af boliger dykker.

Størst fald i antallet af udbudte villaer/rækkehuse har Rudersdal Kommune stået for. For et år siden var der her 305 villaer/rækkehuse udbudt, mens der forleden kun var 108 villaer/rækkehuse til salg, et fald på 65 procent.