Opfindelse testet i Gentofte: Med Virtual Reality kan dårligt gående få motion i naturen

To unge ingeniører har opfundet et træningssystem, hvor man ved hjælp af virtual reality kan motivere syge og ældre til at træne mere. Systemet er udviklet på Gentofte Hospital

01. november 2020

Motion Mange ved, at det kan være lidt kedeligt at sidde på en motionscykel, men hvad nu, hvis man samtidig med, at man cyklede, var på tur i Dyrehaven eller sejlede rundt i Københavns Havn.

På plejehjemmet Holmegårdsparken har man i løbet af sommeren kunnet se de ældre motionister sidde med nogle store VR-briller og træde i pedalerne.

Konceptet med VR-brillerne er at øge motivationen for træning blandt de ældre, og meget tyder på, at det virker. For når benene ikke er helt så stærke, som de har været og corona tilmed lægger en dæmper på de sociale aktiviteter, så er det et dejligt sceneskift at cykle rundt i smukke omgivelser også selvom det bare foregår på plejehjemmet.

Seks udvalgte beboere i Holmegårdsparken blev i en periode på otte uger tilbudt cykeltræning understøttet af virtual reality én gang om ugen.

Det virtuelle træningssystem er opfundet af Simon Bruntse Andersen og Steen Petersen. Men det er ikke de to, der har stået for træningen i Holmegårdsparken. De har i stedet instrueret to af Holmegårdsparkens fysioterapeuter i at benytte udstyret, så det er dem, der har stået for afprøvningen af udstyret. Og både fysioterapeuter og deltagerne har overvejende været positive over for den nye træningsform, hvor motionisterne kunne vælge mellem fem forskellige filmoplevelser under træningen: vandre langs Langesø på Fyn, sejle med Kanalrundfarten i København, vandre i Dyrehaven, en gåtur i Tivoli eller en vandretur på Fyns Hoved.

Vigtige tilbagemeldinger Resultatet har været, at flertallet af testdeltagerne levede sig så meget ind i oplevelsen, at de glemte, at de trænede.

Fysioterapeuterne har blandt andet oplevet, at nogen har cyklet hurtigere, fordi det var sjovt, og fordi de blev nysgerrige efter, hvad der ventede længere fremme på turen. Og flere deltagere udbrød ved træningens slutning: "Er det allerede slut nu?".

Fakta Almindelige VR-briller kan man købe i elektronikforretninger. Men konceptet bag Syncsense er at en specialdesignet sensor og VR-platform spiller sammen med analoge og kedelige motionscykler, så man ved at tage VR brillerne på pludeselig kan få en smuk og gribende oplevelse, mens man motionerer. Løsningen skal motivere og aktivere ældre til motion, stimulere deres sanser. Almindelige VR-briller kan man købe i elektronikforretninger. Men konceptet bag Syncsense er at en specialdesignet sensor og VR-platform spiller sammen med analoge og kedelige motionscykler, så man ved at tage VR brillerne på pludeselig kan få en smuk og gribende oplevelse, mens man motionerer. Løsningen skal motivere og aktivere ældre til motion, stimulere deres sanser. Men ikke alle føler sig godt tilpas med brillerne. Nogle oplever svimmelhed ved brug af brillerne, fordi filmen opleves så livagtig. Hvis man f.eks. læner nakken tilbage, så kigger man op i himlen, og i den hede sommer var brillerne også så varme at have på, at personalet måtte stå og vifte foran beboerne, når de trænede, hvilket muligvis har været med til at gøre oplevelsen endnu mere realistisk.

Men både ris og ros er tilbagemeldinger, som opfinderne kan tage med sig, i det videre arbejde. Samtidig har det vist sig at de levende billeder sætter gange i hukommelsen og pludselig giver anledning til at fortælle om personlige oplevelser fra de steder brillerne tager dem hen.

Dermed har VR-brillerne også haft en positiv social effekt.

Siden forsøget har direktør for Holmegårdsparken Linn Werner Hovind været rundt at spørge forsøgspersonerne om deres erfaringer med brug af brillerne, og de syntes, det har været så givende, at hun nu er begyndt at søge penge til at investere i brillerne.

"Det er vigtigt, at vi har brugerne med, for det værste for mig er jo, hvis vi investerer i noget, som ikke blive brugt, men bare står og samler støv," siger Linn Werner Hovind.

Inspireret af spilteknologien Ideen til projektet opstod, da Simon Bruntse Andersen for 2,5 år siden var på et udvekslingsophold i Kina, mens han var ved at færdiggøre sin kandidatgrad i medicin og teknologi fra Københavns Universitet og DTU.

"Teknologisk er de virkeligt langt fremme i Kina. Og mens jeg var der, prøvede jeg en masse virtual reality-spil. Mange af dem var så virkelige, at jeg blev helt skræmt," fortæller Simon Bruntse Andersen.

Men samtidig satte det gang i nogle tanker, for hvad nu, hvis man kunne bruge VR-teknologiens evne til at motivere i en sundhedsfaglig kontekst.

Simon Bruntse Andersen tænkte på sine egne bedsteforældre, der i deres sidste dage endte meget inaktive og understimulerede, hvilket han som dreng syntes var svært at være vidne til.

I de seneste år har han sammen med sin partner og tidligere studiekammerat Steen Petersen udviklet velfærdsteknologien MoVR (Move elderly with Virtual Reality) i startup-virksomheden Syncsense.

Teknologien er udviklet i tæt samarbejde med patienter og personale på Gentofte Hospital, hvor Simon Bruntse Andersen og Steen Petersen skrev deres speciale. Resultatet af det stykke forskningsarbejde, de havde lavet her, var så lovende, at de enten kunne fortsætte arbejdet i form af en ph.d. eller springe ud i det og forsøge sig som iværksætter.

Det blev det sidste. "Men da vi skulle til at implementere teknologien på Gentofte Hospital, kom corona, og hospitalerne lukkede i stor stil ned for deres innovationsprojekter. Vi syntes, det var ærgerligt, fordi teknologien indirekte takler konsekvenserne af corona. Derfor tog vi i stedet kontakt til en række kommuner, da de problemer, vi løste på hospitalet, var næsten identiske med de udfordringer man har på plejehjem."

I løbet af få uger havde de indgået en aftale med en række forskellige kommuner og plejehjem om at afprøve deres velfærdsteknologi. Her i blandt Holmegårdsparken.

"Det her er ikke i udgangspunktet tænkt som en coronaløsning, men vi er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, fordi vi er et af de firmaer og startups, der ser muligheder i corona," siger Simon Bruntse Andersen.

En følelse af frihed De oplevelser, man kan få via VR -brillerne, er valgt i tæt samarbejde med patienterne fra medicinsk afdeling på Gentofte Hospital. Der er nemlig meget forskning, der viser, at naturen har en positiv indflydelse på et behandlingsforløb. Bare det at ligge ved et vindue, forkorter ifølge Simon Bruntse Andersen indlæggelsestiden.

"Når vi taler med patienterne, så er det, de savner mest deres familie, men dernæst er det typisk følelsen af friheden ved at komme ud i naturen og gå en tur. Så vi designer de naturoplevelser, de normalt har haft adgang til. VR-egenskaberne gør oplevelserne vanvittigt virkelighedstro, så selvom brugerne laver cykelbevægelser, så har de følelsen af at gå. Og så kan vi sørge for, at solen altid skinner og fuglene kvidrer," siger Simon Bruntse Andersen.

På sigt drømmer de om at rulle projektet ud i hele Gentofte Kommune. Lige nu indgår de også i et forskningsprojekt på Tranehaven, hvor træningsmetoden skal testes på borgere, der skal rustes til at komme tilbage i eget hjem.

Og når Gentofte er indtaget, så kommer verden. Foreløbig er Syncsense en af de 20 deltagende virksomheder i Danish Tech Challenge. Hvor de har mulighed for at vinde Industriens Fonds Iværksætterpris og en præmie på 500.000 kroner, som uddeles i januar.

