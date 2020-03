Signe Sneh Durholm var en af sangerne, der skulle have optrådt toradag på Gentofte Rådhus. Pressefoto

Operagalla på Rådhuset aflyst

Lions Hellerup og Gentofte Kommune har besluttet at aflyse et stort operaarrangement, der skulle være foregået i morgen torsdag den 12. marts kl. 20 på rådhuset.

Aflysningen sker på baggrund af regeringens seneste anbefalinger om coronavirus, skriver kommunen til Villabyerne.

Lions Hellerup håber at kunne gennemføre et lignende arrangement på et senere tidpunkt.

Ønsker man sin billet refunderet kan dette ske ved henvendelse til Lions Hellerup på Bent.Jespersen@mail.dk

Billetter, der ikke ønskes refunderet, vil indgå i en donation til Lukashuset.

shp