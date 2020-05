I år var der kun omtrent 10 svømmere i vandet, da Svømmemakker i Charlottenlund tog hul på en ny sæson. Tidligere år har dagen været et tilløbbsstykke, som her i 2018. Arkivfoto

Open Water-sæsonen åbnet officielt i Charlottenlund

På grund af den aktuelle corona-situation var det ikke muligt for de lokale svømmemakkere i Charlottenlund at starte sæsonen, som man plejer. Men i flere heat, og på behørig afstand, blev en ny sæson svømmet i gang

Det har været hårdt som svømmer at undvære det våde element. Men selv om flere hardcore OW-svømmere har været i gang igennem længere tid, markerer den første søndag i maj, at den 'rigtige' udendørs-sæson starter. Og således også 3. maj for svømmemakkerne i Charlottenlund, hvor man endelig kunne komme i vandet igen.