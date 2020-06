Se billedserie Til efteråret kan du opleve den Den Danske Strygekvartet på Bellevue Teatret. PR-foto

Opbakning til Bellevue Teatret

I denne uge vedtog kommunalbestyrelsen i Gentofte et udkast til en ny egnsteateraftale for Bellevue Teatret. Samtidig kom meldingen om, at teatret nu igen må åbne for gæster

Af det udkast til en ny egnsaftale mellem Bellevue Teatret og Gentofte Kommune, som var til politisk behandling i sidste uge, fremgår det, at en af de helt store knaster har været teatrets husleje i Arne Jacobsens ikoniske bygninger.

For at få egnsteaterstøtte skal huslejen nemlig udgøre mindre end 15 procent af det samlede offentlige tilskud. I den seneste aftale, der løb fra 2017-2020 er der blevet dispenseret fra det, men det er ikke længere muligt.

Udlejer har derfor indvilget i at sætte huslejen ned med 34 procent. Eller 471.500 kr. årligt.

"Det er en meget stor håndsrækning og meget smukt af udlejer. Det er jo en klar tilkendegivelse af, at man gerne vil samarbejdet. Og for teatret betyder det, at vi nu har lidt ekstra i posen til at lave kultur for," siger teatrets direktør Pia Jette Hansen.

Også Gentofte Kommune har tilkendegivet, at de vil regulere aftalen med yderligere 100.000 kr. i Bellevue Teatrets favør.

Det indebærer et årligt driftstilskud på 6.300.000 kr. i perioden 2021-2024, svarende til en årlig nettoudgift på ca. 4 mio. kr., med finansiering inden for det eksisterende budget.

Klassiske toner En del af udkastet til egnstea­teraftalen handler også om de kunstneriske visioner for teatret. En af de ting, Pia Jette fremhæver, er muligheden for, at Bellevue ud over at være egnsteater også bliver et klassisk koncerthus.

"Vi havde rigtig gode erfaringer med vores nytårskoncerter og ikke mindst med 'Peter og Ulven' sidste efterår."

'Peter og Ulven' var et samarbejde med multikunstneren Carl Quist-Møller og Copenhagen Phil om opførslen af Prokofjevs 'Peter og Ulven', der er en musikalsk symfoni for børn.

"Akustikken er god her. Det kommer bag på mange, men faktisk har vi haft flere klassiske musikere, der har brugt teatret til lydoptagelser," fortæller Pia Jette Hansen.

Den gode akustik kan man blandt andet nyde til oktober, hvor Den Danske Strygekvartet spiller på Bellevue Teatret.

Stille genåbningsglæde At coronakrisen kom lige som forestillingen 'Den Evige Ild' havde fået rigtigt fat, var næsten ikke til at bære. Men lige nu arbejdes der på, om den kan komme på turné med et mindre setup, eller om der kan arrangeres en teaterkoncert. Og det er bare et af mange små projekter, der ligger og bobler.

Da Pia Jette Hansen i sidste uge blev ringet op af P1 Morgen, der ville høre, om hun ikke var glad, nu hvor teatrene havde fået lov til genåbne, så var det lidt med forbehold, for selvfølgelig er hun glad over, at teatret nu kan åbne dørene igen, men hvordan det kommer til at foregå i praksis, ved hun endnu ikke.

"Vi er ret forvirrede i hele branchen lige nu. Vi er jo ikke en zoologisk have, der "bare" kan åbne dørene. Vi har ikke en forestilling og nogle skuespillere, som vi kan tage ned fra hylden og trække op. Men det ville da være vidunderligt, hvis vi bare kunne sætte stikket i og fortsætte, hvor vi slap," siger teaterdirektøren.

Generøse gæster Siden 11. marts har Pia Jette Hansen været på teatret hver dag. Fortrinsvis har det handlet om at tale med de mange skuffede gæster i kølvandet på aflysningen af forestillinger.

Men selv om omstændighederne har været kedelige, så glæder Pia Jette sig faktisk over den tætte kontakt, hun pludselig har fået til publikum.

Selvfølgelig er der nogen, der gerne vil have deres billetter refunderet, men der er også mange, der har omsat dem til gavekort, som de kan bruge på et senere tidspunkt eller slet og ret doneret værdien af de tabte billetter til teatret.

"Det er meget smukt, og det siger også noget om den tid, vi er i lige nu. Jeg har i hvert fald ikke oplevet noget lignende i mine 20 som teaterdirektør," siger Pia Jette Hansen.

Da teatret for godt en måned siden lykkedes med at omdanne familiekoncerten med Wafande til en drive-in koncert, havde Bellevue Teatret valgt at sælge popcorn. Der var ikke nogen fast pris, så publikum måtte selv bestemme, hvor meget de ville betale.

"Der var en herre, der valgte at betale 3.000 kr. for en bøtte popcorn. Det er jo fantastisk at møde den opbakning," siger Pia Jette Hansen.

Hvad der skal ske fremadrettet, ved hun ikke helt endnu.

"Men vi kan jo sætte gang i vores rundvisninger, lukke cafeen op og begynde at planlægge den kommende sæson."

Husly til kunstnere Helt dødt er der dog ikke på teatret i øjeblikket. Fra scenen lyder der skønne toner. Og i den tomme teatersal danser det mest graciøse væsen rundt til tonerne fra en enlig violin.

Det er solodanserinde fra den Kongelige Ballet Wilma Giglio, der efter det Kgl. Teater er lukket ned, har savnet et sted at øve. Derfor har hun hver formiddag fået husly på teatret sammen med violinisten Andreas Bernitt, der akkompagnerer hende.

Om eftermiddagen er det Thure Lindhardt, Sonja Richter og Alban Lendorf, der mødes til prøver på en forestilling, der muligvis aldrig bliver til noget, fordi de bare synes, det er sjovt, og alle savner teatret.

"Jeg var her jo alligevel," siger Pia Jette, der føler sig privilegeret over, at disse sultne kunstnere banker på hendes dør.

Selv har hun ud over jobbet som teaterdirektør midlertidigt overtaget rollen som pedel og tekniker. Det er også hende, der sørger for, at der bliver hentet kaffe.