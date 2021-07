Se billedserie "Jeg nægter at se sur ud," griner Marianne Victor Hansen, som vi har sat stævne foran Jan Leth Christensens ejendom sammen med Jens Liisberg. Som man kan se i baggrunden, er der allerede sat videokamera og højttaler op. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Omstridt advokat truer med at offentliggøre fotos af strandgæster

På et skilt foran sin grund forbeholder Jan Leth Christensen sig ret til at offentliggøre materiale fra den videoovervågning, han foretager. "Usmageligt," lyder det fra flere beboere i området, som føler sig truet af skiltets ordlyd og derfor har politianmeldt ham. ”Det er et fuldt lovligt skilt,” siger Jan Leth Christensen selv

Der bliver næppe nogensinde tale om et varmt forhold mellem ejeren af Sigridsvej 25 og de øvrige beboere på vejen. Selv om topadvokaten Jan Leth Christensen ikke engang er flyttet ind i det hus helt ud til Øresund, som Bjarke Ingels har tegnet til ham, har han for længst lagt sig ud med store dele af nabolaget.

Stridspunkterne gennem de seneste fem år har bl.a. handlet om bebyggelsesprocenten, om støj og gener fra byggeriet, om et ulovligt byggepladshegn, der umuliggjorde passage på stranden, og om det hegn, som Jan Leth Christensen ulovligt rev ned til naboen, et ældre ægtepar, som oven i købet blev mødt med en regning på arbejdet. Og det er vel at mærke kun et lille udpluk af de konflikter, der har raseret, og som der stadig kører retssager om.

Nu har et nyopsat skilt sparket låget af gryden med indestængte frustrationer. Skiltet er placeret foran Jan Leth Christensens hus - på den strandbred, der ikke er matrikuleret, men som stadig er at regne som hans ejendom. På den øverste del af skiltet gør Jan Leth Christensen opmærksom på, at ophold og badning er forbudt. Og så skriver han på den nederste del af skiltet:

"Overtrædelse af ophold og badeforbud vil blive fotograferet og anmeldt til Nordsjællands Politi og Gentofte kommune. Det forbeholdes at offentliggøre foto af personer mhp. identifikation."

Trussel af dimensioner Lige netop den ordlyd falder mange for brystet.

"Det er bekymrende, hvis private strandgrundejere må videoovervåge strandstykker, hvor der - jf. Naturbeskyttelseslovens §22 - er offentlig passage som her. Det er måske en gråzone, fordi danskere har ret til at passere langs de danske kyster, også de private strandstykker, men hvis ejerne må fotografere og offentliggøre billeder af os, der passerer, så er det jo en moderne begrænsning af passageretten," siger Marianne Victor Hansen, der bor længere oppe ad Sigridsvej i nr. 10. Og hun tilføjer:

"Det er en trussel af dimensioner. Tanken om, at han vil offentliggøre fotos af f.eks. børn, der bader uden badetøj, er skræmmende. Vi er meget utrygge."

"Jeg synes, det er direkte usmageligt," supplerer Jens Liisberg, der bor i Sigridsvej nr. 20. "Vi har altid benyttet stranden i fuld bredde, og nu skal vi bydes det her, det er virkelig groft."

Villabyerne har sat dem begge stævne ved det omtalte skilt, hvor Marianne Victor Hansen savner svar på en række konkrete spørgsmål:

"Optager han, og må han det? Gemmer han materialet, og må han det? Må han offentliggøre det med henblik på identifikation? For mig at se er der ikke nogen tvivl om, at hans mål er at hindre den frie passage. Så hvad gør Gentofte Kommune som tilsynsmyndighed for at sikre den frie og uhindrede adgang langs stranden, som alle har ifølge loven," spørger hun.

Anmeldt til politiet Marianne Victor Hansen og Jens Liisberg har sammen med 18 andre beboere fra nabolaget valgt at politianmelde Jan Leth Christensen. Det skete tirsdag den 29. juni. I anmeldelsen skriver de bl.a.:

"Strandstykket, der tilhører ejendommen, grænser lige op til det offentlige strandstykke for enden af Sigridsvej og har de sidste minimum 30 år også været brugt af offentligheden som strand, ligesom offentligheden fortsat har ret til at passere stykket. Det er derfor stærkt ubehageligt, at såvel voksne som børn iført strandbeklædning optages på video, der ifølge skiltet gemmes af ejeren og desuden varslet offentliggjort. Vi er særligt bekymrede for, at der vil være børn, der bader og leger hel- eller halvnøgne på stranden, som ikke nødvendigvis kan se grænsen mellem den offentlige strand og det private strandstykke. Vi ønsker absolut ikke, at sådanne billeder kan gemmes af privatpersoner og slet ikke, at de kan offentliggøres (og dermed risikere at havne meget forkerte steder)."

Sender bolden videre Gentofte Kommune er klar i mælet, når det gælder den øverste del af skiltet:

"Den strand, der dannes ved daglig vande, ud for Sigridsvej 25 ejes af Sigridsvej 25, og da der er mindre end 50 meter fra boligen til stranden, er det ifølge Naturbeskyttelsesloven ikke tilladt at bade fra eller opholde sig på stranden. Derfor er teksten på skiltet korrekt." skriver Gentofte Kommune til os.

Det er til gengæld ikke muligt at få Gentofte Kommune til at forholde sig til det nederste skilt:

"Det er politiet, der er myndighed på spørgsmål vedrørende skiltningen om videoovervågning. Det fremgår udtrykkeligt af TV-overvågningsloven, der henhører under politiet, at 'Private, der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom'. Gentofte Kommune er kun myndighed på den skiltning, der omhandler naturbeskyttelsesloves adgangsregler med tilhørende skiltevejledning."

Bekræfter blot anmeldelse Villabyerne har stillet en række spørgsmål til Nordsjællands Politi, bl.a. de spørgsmål, Marianne Victor Hansen lister op over for os. Dem sendte vi torsdag den 23. juni. Da vi rykkede for svar den 30. juni, fik vi følgende svar:

"Nordsjællands Politi bekræfter at have modtaget en anmeldelse om forholdet og skal nu efterforske sagen. Politikredsen har af den årsag ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt."

Adgangen til de danske kyster I Naturbeskyttelseslovens § 22 står der om strande:





Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. I perioden 1. september-31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden.





Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og havneanlæg.





Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres.





Stk. 4. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.





"Nordsjællands Politi kan (...) oplyse, at politikredsen ikke ses at have registreret en ansøgning om tilladelse til video/tv-overvågning fra Jan Leth Christensen."

Et fuldt lovligt skilt Villabyerne har naturligvis også kontaktet Jan Leth Christensen. Han kan slet ikke få øje på noget problem.

"Skiltet er godkendt af Gentofte Kommune, og jeg har været i forbindelse med Nordsjællands Politi, som har meddelt mig, at det er et fuldt lovligt skilt. Der er intet ulovligt ved hverken det øverste eller nederste skilt. Og jeg optager ikke, det er kun en videoovervågning, hvor jeg kan tage et screenshot."

Hvorfor forbeholder du dig ret til at offentliggøre materialet?

"Hvis der er nogle, der overtræder Naturbeskyttelsesloven, så forbeholder jeg mig ret til at tage et foto, så jeg kan anmelde det til myndighederne og medsende dokumentation. Og da det er en offentliggørelse, hvis jeg sender billedet til Nordsjællands Politi og Gentofte Kommune, har jeg valgt den formulering."

Så du kunne altså ikke finde på at offentliggøre det på f.eks. en Facebook-side?

"Nej, slet ikke. Jeg må ikke offentliggøre noget, der overtræder folks databeskyttelse, det er klart. I øvrigt har jeg slet ikke en Facebook-side. Mit ærinde er alene at offentliggøre det til den rette myndighed. Det er klart, at hvis den samme person uge efter uge har tænkt sig at overtræde opholdsforbuddet og lægge sig på min private grund, så bliver jeg nødt til at anmelde det."

Kan du forstå, at ordlyden på skiltet har opskræmt beboerne i området?

"Nej, det kan jeg ikke forstå. Jeg kunne forstå det, hvis jeg bare begyndte at videoovervåge uden at skrive det, for det ville være ulovligt. Jeg er forpligtet til at gøre opmærksom på videoovervågningen."

Men kan du ikke godt forstå, hvis nogen opfatter det som en ret utilsløret trussel?

"Nej, det kan jeg virkelig ikke. Og jeg kan heller ikke forstå, at nogle mener, de absolut skal tage ophold foran min grund."

Ingen naboforståelse Vi har forelagt Jan Leth Christensens bemærkninger til Marianne Victor Hansen, og hun er ikke beroliget.

"Vi er dybt utrygge ved, at der er en, der kan videoovervåge børn og voksne under badning. Uanset, hvordan han så vil bruge det, uanset om han så bare vil tage et screenshot. Det er der ingen naboforståelse for. Det er ikke, fordi vi på nogen måde systematisk vil overtræde det opholdsforbud, vi erkender, der er. Men der er en offentlig passageret til den strand, og det er utrygt, at man kan blive videoovervåget og/eller fotograferet i forbindelse med, at man udnytter den passageret."

