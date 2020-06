Ole overtager tøjlerne i B1903

Trænerskifte B1903 har været grundige i at finde den helt rette afløser for førsteholdets mangeårige træner Thomas Lindhardt. Om dette siger B1903 Sportschef Mads Agner Veng:

Valget er faldet på den 45-årige Ole Pedersen, som har A-licens. Han kommer til B1903 efter tre års ansættelse som cheftræner for Ringsted IF i Sjællandsserien. Udover det har han har tidligere haft trænerroller på forskellige niveauer fra 2.division til Serie 2 (Rishøj, Ejby og Køge Boldklub)

Hvorfor det nu bliver Pedersen, der skal have det øverste ansvar for 1. senior, uddyber Mads Agner Veng således:

"Vi har valgt at ansætte Ole Pedersen på en 2-årig aftale. Vi er ambitiøse, men også realistiske om, at en ny træner, skal have lov til at implementere en ny spillestil, hvilket er vores mål. Vores nye cheftræner er utrolig dygtig, ved hvad det drejer sig om og har erfaring fra et højere niveau end vores," lyder roserne fra sportschefen.