Øv, øv og tre gange øv: GentofteNatten er aflyst

Med en coronavirus, der i høj grad stadig er i omløb, ser Gentofte Kommune sig nødsaget til at aflyse årets udgave af GentofteNatten

Villabyerne - 21. august 2020 kl. 14:00 Af Jesper Bjørn Larsen

Fredag eftermiddag meddeler Gentofte Kommune, at GentofteNatten, der skulle have fundet sted om lidt over en måned, desværre bliver aflyst.

"Gennem de sidste 15 år har GentofteNatten givet tusindvis af borgere kulturelle oplevelser i hele Gentofte. I år skulle GentofteNatten have fundet sted den 25. september, men på grund af coronavirusset finder Gentofte Kommune det ikke forsvarligt at gennemføre GentofteNatten, idet myndighedernes anbefalinger, bl.a. i forhold til antal m2 pr deltager, ikke kan garanteres i nødvendigt omfang. Det vil heller ikke være muligt at gennemføre GentofteNatten i den ånd, vi kender: Som en festlig eftermiddag og aften, hvor man frit går fra oplevelse til oplevelse sammen med familie, naboer og bekendte," skriver Gentofte Kommune i en pressemeddelelse.

Kultur- og ungechef i Gentofte Kommune, Anna Tolstrup Jensen, er ked af beslutningen, men der var ikke noget alternativ, forklarer hun: "Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men det er den rigtige beslutning. Både fordi coronavirus stadig er i vores samfund og stiller stor krav til os alle om at færdes forsigtigt og bevidst, og fordi GentofteNatten ikke ville kunne gennemføres i den ånd, der skal kendetegne en festlig kulturaften. Lige nu glæder vi os over, at vi stille og roligt har fået gang i hverdagen igen efter forårets nedlukninger. Det gælder også vores kulturliv. Så mens vi værner om hverdagen håber vi, at vi får mulighed for at samles om vores store traditionsrige kulturfestivaler næste år," siger Anna Tolstrup Jensen. Årets anden store kulturelle begivenhed i Gentofte, Kultur & Festdage, der skulle have fundet sted i juni, blev som bekendt også aflyst som følge af coronakrisen.