Øregaard Museum fejrer de første 100 år over tre dage

På fredag er det 100 år siden, landstedet Øregaard første gang slog dørene op som museum. Det fejres hele weekenden med jazzkoncert om fredagen, havefest med dans under åben himmel om lørdagen og børneteater på Spejlscenen og musik i museet om søndagen

Øregaard Museum sætter fuldt blus på fejringen af de første 100 år som kunstmuseum i weekenden 13.-15. august, hvor alle er inviteret til en jubilæumsweekend fyldt med musik, dans, grillmad, kunst og teater.

På selve jubilæumsdagen, fredag kl. 17-18, indtager den danske jazzsangerinde Sinne Eeg plænen foran museet til en gratis koncert. Her kan man slå sig ned i græsset og nyde et stemningsfyldt repertoire sammensat specielt til lejligheden med nedslag i de seneste 100 års mest populære musiknumre - fortolket som jazz.

Uropførelse af værk Lørdag den 14. august kl. 16-16.30 kan man gratis på Spejlscenen opleve en ur­opførelse af det elektroniske musikværk 'Mindepind' ved Kalle Thøfner og en besætning af strygere.

Kalle Thøfner er et ungt, lokalt stjerneskud, der i 2020 udgav sit første album. Han har gået på Gentofte Musikskoles Talentlinje og er engageret i Musikbunkeren.

Lidt senere lørdag, kl. 17-18, er der dans under åben himmel med gratis instruktion. Her kan man kridte danseskoene og lade Per Rock instruere sig gennem de seneste 100 års mest populære dansetrin lige fra Charleston til Gangnam Style.

Endnu senere lørdag - fra kl. 18.30 til 23.30 - er der grill og drinks i parken. Adgangen er gratis, og mad og drikke kan købes i caféen - forudbestilling anbefales.

Man kan enten slå sig ned ved langbordene i teltet eller på et tæppe på græsset. Karmaklubbens DJ sørger for loungestemning, indtil der skrues op for musikken kl. ca. 20 til dans under åben himmel.

Madbillet inkl. én drikkevare (175 kr.) kan forudbestilles hos Øregaard Café på info@oregaardcafe.dk.

Sprængfarlige løjer Søndag fortsætter festlighederne med teaterforestillingen '50 farlige ting (alle børn bør prøve)' ved teatergruppen Live Art, som optræder på Spejlscenen kl. 11 til et gratis arrangement.

Forestillingen undersøger alt det, voksne altid advarer deres børn imod. Live Art Danmark modtog Springprisen 2021 for deres vedvarende arbejde med at forny børneteater på en kreativ og sjov måde.

Søndag kl. 12.30, 13.30 og 14.30 er der introduktioner til den aktuelle udstilling 'Vilhelm Bjerke Petersen - Alt er tegn', hvor man kan blive klogere på en nyskabende og visionær kunstner, der vendte op og ned på dansk kunst i midten af det 20. århundrede. Her skal man købe entré til museet.

Søndag eftermiddag er der også koncert med cellist Line Felding, der spiller både kl. 13 og 15. Til udstillingen 'Vilhelm Bjerke Petersen - Alt er tegn' komponerer og spiller hun musik specifikt til forskellige værker i udstillingen, så de musikalske og billedkunstneriske stemninger flyder sammen. Her skal man også købe entré til museet for at opleve det.

Sådan begyndte det Øregaard Museums historie begyndte, da Gyldendals ejer, Jacob Hegel (1851-1918), og hustruen Julie (1857-1924) skænkede deres samling af dansk kunst med motiver fra København og Nordsjælland til Gentofte Kommune.

Den hegelske samling fik hjemme på Øregaard, som kommunen havde købt i 1917 af ejendommens sidste private ejer. Hermed var grunden lagt til et museum med en særlig forankring i det område, samlingen er rundet af.

Siden er der sket meget - både med bygningen, samlingen og udstillingerne. En indvendig istandsættelse i 2008-10 sørgede for, at det indre i dag lever op til nutidens museumskrav. Interiøret er blevet restaureret, så man igen kan opleve, hvordan der så ud i havestuen i 1808, da huset stod færdigt som landsted for familien Søbøtker.

Snart står bygningens ydre for tur, og her vil målet også være at genoprette husets oprindelige udtryk i størst muligt omfang.

Hvordan samlingen har udviklet sig til i dag, vil man kunne opleve på jubilæumsudstillingen 'Her fra vor verden går', der åbner i oktober 2021. jbl

