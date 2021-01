Se billedserie Man kan få rigtig meget ud af at gå på Øregård Gymnasium, hvis man engagerer sig fagligt og socialt, fortæller rektor Pia Nyring Foto: © Anja Wolff

Øregård Gymnasiums rektor: For at blive hele mennesker, skal man turde at fejle

Jeg vil gerne slå på, at vi er en skole, hvor hver elev bliver så dygtig som overhovedet muligt, siger Pia Nyring

Villabyerne - 22. januar 2021 kl. 13:14 Kontakt redaktionen

Hvornår? Øregård Gymnasium holder virtuel orienteringsaften torsdag 28. januar kl. 19.30.

Hvordan? "Det bliver en helt anden orienteringsaften, end det vi plejer på grund af corona. Vi havde overvejet at sende live, men da vi ikke kan have nogle mennesker i huset, sender vi i stedet en optaget video ud den aften. Det bliver en form for 'Go' Aften Danmark', hvor små grupper af elever sidder og snakker om skolens værdier. Der bliver også en kort rundvisning på skolen. Derudover er der tilkoblet en virtuel besøgsdag, hvor man med kameraet kan bevæge sig rundt på skolen," fortæller Pia Nyring.

Hvordan er de lokale gymnasier? Gentoftes gymnasier kan på grund af corona ikke afholde deres traditionelle introaftener. Læs, hvordan rektorerne så vil afholde dem samt elevernes overvejelser inden og oplevelser efter at være startet på deres gymnasium. Hvordan vil du som rektor beskrive Øregårds profil og værdier?

"Vores værdier er faglighed, fællesskab og dannelse. Jeg vil gerne slå på, at vi er en skole, hvor hver elev bliver så dygtig som overhovedet muligt. Det er uvæsentligt, om man får 3,4 i snit eller 12, hvis bare man er blevet så dygtig som muligt. Det er også vigtigt, at eleverne her bliver hele mennesker, som tør fejle, derfor er det vigtigt for os, at fællesskabet fungerer for, at eleverne kan føle tryghed.

Men vi taler om et forpligtende fællesskab, hvor man kan få rigtig meget ud af det, hvis man engagerer sig fagligt og socialt. Vi har nogle linjer, som andre skoler ikke har. Blandt andet er vi Team Danmark-samarbejdspartner, og så har vi studieretningen Global Studies, hvor en stor del af undervisningen foregår på engelsk. I det almene gymnasie er der langt overvejende flest piger, men vi har det priviligium, at vi har lige mange af begge køn. Jeg tror, at dette skyldes, at vores linje 'International politik og økonomi' tiltrækker mange drenge. Men den lige kønsfordeling er også med til at give en god dynamik på skolen," siger Pia Nyring.

