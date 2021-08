Se billedserie Danmark har ikke kun sendt atleter til OL. Jens-Christian Iversen fra Gentofte Svømmeklub er med som VAR-dommer ved svømmekonkurrencen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: OL i Tokyo: Jens-Christian er VAR-dommer i svømning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

OL i Tokyo: Jens-Christian er VAR-dommer i svømning

59-årige Jens-Christian Iversen har svømmet i Gentofte Svømmeklub, siden han var seks år. Til dette års OL i Tokyo har han været videodommer og fortæller her om den opgave og om en anderledes udgave af de Olympiske Lege i coronaens tegn

Villabyerne - 05. august 2021 kl. 06:37 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

111 atleter repræsenterer de rød-hvide farver til det igangværende OL i Tokyo, og mens de er ene om at konkurrere og vinde medaljer til Danmark, så er der også andre danskere, der er udtaget til OL.

Læs også: To nye livredderstationer kommer til Gentofte

Det gælder blandt andre Jens-Christian Iversen, der er født og opvokset i Gentofte, og som for anden gang er en af få europæiske dommere, der er udvalgt til at holde øje med regelbrud i de olympiske svømmebassiner.

"OL er både som sportsmand og som dommer det ypperste. Jeg er utrolig glad og stolt over, at jeg har fået lov til at være med til mit andet OL," fortæller han.

Jens-Christian Iversen var også med som dommer ved OL i Athen i 2004, og mens selve svømmekonkurrencerne ligner sig selv, så kommer man ikke uden om, at meget er anderledes ved disse Olympiske Lege grundet coronarestriktioner.

"Det her er noget helt andet. OL er også et sted, hvor man kan komme rundt og følge de danske atleter, men det må vi ikke. Jeg glemmer aldrig, at jeg sad på det olympiske stadion og Nord- og Sydkorea gik ind under samme flag og Palæstina havde eget flag. Mange forskellige kulturer bliver forenet i en sportsbegivenhed, og det er fantastisk at være en del af, for det oplever man ikke på nogen anden måde," siger han.

Følelsen af at være med i noget stort, er der dog stadig, forsikrer han.

"Svømning er OL's største disciplin, og hvis stadion her havde været fyldt med 15.000 tilskuere, så havde det været en fantastisk oplevelse. Men det er stadig det mest fantastiske svømmestadion, jeg nogensinde har set, og atleterne er lige så superglade og stolte, som hvis der havde været tilskuere. Man fornemmer godt, at det ikke bliver større end at være en del af sådan et stævne," fortæller Jens-Christian Iversen.

Busture og pvc-skærme Den danske svømmedommer bor på et hotel med dommere fra andre sportsgrene.

Her opholder han sig, når han ikke er på svømmestadion, for der er ikke mulighed for selv at vandre rundt i millionbyen og gå på opdagelse.

"Der er strenge covid-restriktioner. Vi bliver testet hver dag, og jeg skal aflevere en covid-spyttest hver morgen. I spisesalen, der er kæmpestor, sidder vi én og én og spiser med en pvc-skærm imellem os. Og så går vi med mundbind hele tiden. Det tager heldigvis en halv time med bus hver vej, og chaufførerne er flinke til at køre lidt forskellige ruter, så der får vi en smule sightseeing, og så bor jeg på 11. sal, så jeg kan se lidt af byen. Det er klart, at det fylder meget, men vi fokuserer på det, der foregår, og så hører jeg lidt, at stemningen er begyndt at vende i Tokyo også blandt de lokale, så nu handler det mere om OL end covid," siger Jens-Christian Iversen.

Mens opgaven ved OL i Athen bestod i at gå langs bassinkanten og holde øje med svømmernes bevægelser, så er Jens-Christian Iversens opgave anderledes ved OL i Tokyo.

VAR-dommer denne gang I svømning er der indført et videodommersystem, Underwater Video Review, med 32 undervandskameraer placeret i bassinet, så dommerne kan følge med i det, der sker under vandet.

Jens-Christian Iversen, der sidder i det internationale svømmeforbund, FINA's, tekniske komité har været med til at presse på, for at det skulle indføres, og han sidder selv i videorummet og træffer afgørelser.

"Det er første gang ved OL, at det bliver brugt på den her måde, og da jeg blev udpeget til den her svømmekomite, var et af mine mål at skubbe på for at indføre det her VAR-system. Systemet er mere retfærdigt, for dem der snyder, de skal fanges," siger han.

Og hvordan kan man så snyde i svømning? Jo, mens dommere over vandet har nogenlunde udsyn til, om vendinger, starter og skift i holdkappen sker rigtigt, så er der større sikkerhed med videokameraer, og så er der særligt en forbudt tendens i brystsvømningen, som det er blevet lettere at gøre op med.

"Der er regler for, hvad svømmerne må foretage sig under vandet. I brystsvømning skal du svømme brystsvømning. Du må ikke lave 'butterfly-ben', de her delfin­spark. Det har været kendt, at man ikke rigtig kunne se det som dommer over vandet, og jeg har selv prøvet til OL i Athen, at jeg efterfølgende tydeligt kunne se på skærmen, at der var en svømmer, der havde snydt. Vi har allerede diskvalificeret nogle, blandt andre den danske svømmer Tobias Bjerg. Og videosystemet har betydet, at adfærden har ændret sig, så jeg er glad på dommerstandens vegne og på svømmernes vegne, for det er også en sikkerhed for dem," siger Jens-Christian Iversen, der ikke er den eneste fra Gentofte Svømmeklub ved OL.

Med er også svømmeren Clara Rybak-Andersen, der svømmede 4x100 meter holdmedley.

relaterede artikler

Skoleelever kompenseres for tabt svømmeundervisning 04. juni 2021 kl. 18:49

Lokal guldfisk skal svømme EM til maj 27. april 2021 kl. 09:11