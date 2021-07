OL-drøm blev en realitet i sidste øjeblik: Lokal guldfisk landet i Tokyo

Det var i absolut sidste øjeblik, at OL-drømmen blev en realitet for Gentofte-svømmeren Clara Rybak-Andersen.

Sammen med sin landsholdskollega Karoline Sørensen blev hun i midten af juni måned udtaget til OL, da Danmark blev tilbudt en nationsplads i kvindernes 4x100 meter medley, da et eller flere lande ikke ønskede at bruge deres respektive nations pladser.

Ifølge Clara Rybak-Andersen nåede hun aldrig rigtigt at blive skuffet over, at det ikke lykkedes med direkte kvalifikation, da hun som en del af holdkappen ved EM på langbane i Budapest i maj måned blot var et mulehår fra at kvalificere sig direkte til de olympiske lege.

Men hun er lykkelig over, at det nu bliver en realitet.

"Vi skulle ikke bruge lang betænkningstid på at indstille holdkappen til udtagelse, da kvartetten helt bestemt har niveauet til at være med på det øverste internationale konkurrenceniveau. Selvom OL-deltagelsen for Clara og Karoline først er blevet en realitet i 11. time, befinder de sig et godt sted i forhold til at toppe i Tokyo, da de siden EM har fokuseret på at toppe igen til danmarksmesterskaberne på langbane i starten af juli", sagde svømmeunionens landstræner.