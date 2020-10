Se billedserie Gentoftes provst, Peter Birch, blev med et stort flertal valgt til at blive den nye biskop for Helsingør Stift, landets største stift, da der var valg i sidste uge. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Nyvalgt biskop: "Lige nu føles det hele en lille smule uvirkeligt

Villabyerne mødte en kisteglad, men også lettere rundtosset Peter Birch dagen efter hans klare valg til ny biskop i Helsingør Stift

Villabyerne - 21. oktober 2020

"Er det okay, at jeg lige tjekker noget på computeren," spørger Peter Birch venligt, da Villabyerne sætter sig i lænestolen med den kop kaffe, han har lavet til os.

Helsingør Stifts nyvalgte biskop skal lige løbe sine citater igennem i det store interview, han har givet til Kristeligt Dagblad.

"Ja, selvfølgelig," svarer avisens udsendte, der har fået lov at klemme sig ind i dagsprogrammet, inden Peter ­Birchs hustru, Eva-Maria, om lidt kommer hjem med deres første barnebarn, Rose på 15 måneder.

Peter Birch læser artiklen så grundigt, den sparsomme tid nu tillader det og beder til sidst over mobiltelefonen sin kampagnekoordinator om at gøre det samme.

"Jeg tror, den er helt fin, men du må gerne lige skimme den, for jeg skal tale med Jesper fra Villabyerne..."

"Det må du undskylde, men du er faktisk det fjerde interview... bare i dag," smiler Peter Birch og ser lidt forlegen ud over sin travlhed.

Vi har ikke talt sammen længe, da det ringer på døren i boligen på Ahlmanns Allé, der hører til posten som Gentoftes provst. Det er lykønskninger og tre flasker vin fra distriktsforeningerne. Peter Birch, der udover at være provst i Gentofte også er sognepræst i Hellerup Kirke, takker venligt for gaven.

Hvad er det for en følelse, du sidder med, her dagen derpå?

"Lige nu føles det hele en lille smule uvirkeligt. Jeg glæder mig til at få tid til at sætte mig ned og lade det hele synke ind. Jeg har lige nu 100 ubesvarede mails og 100 ubesvarede sms'er. Det har været en lang proces, faktisk et helt år. Det var i oktober 2019, jeg blev opfordret til at stille op. En lang analog proces mødte pludselig et hurtigt, digitalt optællingssystem i går (tirsdag, red.), det var en ret speciel oplevelse."

Hvem er Den nye biskop? Peter Birch er 58 år (han blev født i 1962 i Ebeltoft).

Han er gift med Eva-Maria, og tilsammen har de fire voksne børn og en sortplettet, svensk gårdhund ved navn Flicka.

Han har i de seneste syv år været provst i Gentofte og præst i Hellerup Kirke.

Han har tidligere været kirkeredaktør på Kristeligt Dagblad og forlagschef for Bibelselskabet. Peter Birch har aldrig været en del af en valgkampagne før, men kalder processen utroligt inspirerende. Han har sat pris på de mange teologiske og kirkepolitiske debatter, han har ført, ikke blot med de øvrige kandidater, men også med sit bagland.

"Så sidder vi pludselig der. Alle samlet i en stor sal, stiftets jurister og de øvrige kandidater, der sad ved hvert sit bord. Da afstemningen sluttede kl. 12, turde jeg næsten ikke kigge op på tallene. Jeg kunne godt se på skærmen, at jeg stod øverst. Og jeg vidste, at det magiske tal var 646. Jeg kunne se, at mit tal begyndte med 6, men jeg kunne ikke se det præcise tal."

Da den valgansvarlige kort efter annoncerede, at Peter Birch havde fået 53 procent af stemmerne - og der derfor ikke var brug for nogen anden valg­runde - kunne jublen bryde løs i Peter Birch-lejren, hvor flere blev bevæget til tårer.

"Det havde jeg kun turdet håbe på i de mest optimistiske øjeblikke," lyder det beskedent fra den gennemsympatiske mand på 58 år, der 1. februar 2021 afløser Lise-Lotte Rebel, kvinden, der efter 25 år som biskop går på pension.

En dynamisk form Når man spørger til, hvordan han selv forklarer det overbevisende valg, taler Peter Birch om den vægt, han har lagt på at komme ud til så mange menighedsråd og præster som muligt, bl.a. med en række samtalemøder, hvor han blev interviewet af journalist og tidligere tv-vært Paula Larrain.

"Det var en god dynamisk form, hvor det lykkedes mig at tydeliggøre, at administration og teologi ikke er hinandens modsætninger, men forudsætninger. Når vi administrerer Folkekirken, er det jo netop for at tjene et højere formål. Det samme gælder for tradition og fornyelse, hvor man skal finde den rette balance. Hvis vi kun tænker i traditioner, ender vi i traditionalisme. Tænker vi kun i fornyelse, bliver det for letkøbt," siger han.

Blandt bispekandidaterne var der - lige som der i øvrigt er i Folkekirken i det hele taget - forskellige holdninger til, hvorvidt kirken skal modernisere sig, bl.a. om liturgien - kirkens sæt af ritualer - skal fornyes eller ej.

"Min grundholdning er, at alle gudstjenester er vigtige, og vi må alle sammen arbejde med genkendelighed. Men derfor kan der jo godt være lokale variationer. Der må i mine øjne godt være forskel på en gudstjeneste i Vestjylland og en på Nørrebro. Jeg er tilhænger af, at man ud fra et nuanceret gudstjenestesyn arbejder med, hvordan man bedst formidler det kristne budskab. I Gentofte har vi gode erfaringer med drop-in-dåb, men det er ikke sikkert, at det virker alle steder i landet," siger Peter Birch og fastslår, at han også er en varm tilhænger af vielsesritualet for personer af samme køn. Han accepterer, at der findes præster i den danske folkekirke, der ikke vil vie mennesker af samme køn, men understreger, at de så har en pligt til at henvise til en kollega, der godt vil.

"Jeg vil gerne værne om den frihedslinje. Folkekirken er ikke et meningsfællesskab, men et trosfællesskab. Vi er også fælles om salmetraditionen. Men der skal være meget store frihedsgrader, meget store fortolkningsmuligheder. Jeg ønsker ikke, at vi får den afspaltning, man ser i andre kirker, når man strammer kravene."

Har din rummelighed slet ingen grænser?

"Jo, bestemt. Men grundlæggende er min holdning, at ingen af os sidder inde med sandheden eller retten til absolutte sanktioner. Ingen har gavn af tvang i åndelige sammenhænge. Så kan vi tage en åndelig fight eller diskussion, det stiller jeg meget gerne op til. Men jeg har ikke sandheden, jeg søger sandheden, som den tidligere svenske ærkebiskop K.G. Hammar har sagt."

Hvis Peter Birch en dag skulle få en sag som Thorkild Grosbøll plantet på sit bord - præsten fra Taarbæk, der måtte indrømme, at han havde svært ved at tro på en skabende og opretholdende Gud - så mener han, at det vigtigste er at få afdækket, hvad der helt præcist ligger i det, præsten siger eller skriver. Det handler ikke bare om at "klaske til" med det samme.

"Husk på, at Grundtvig en overgang blev dømt ude af den danske folkekirke, Søren Kierkegaard forlod den. Nogle af dem, der tænker til grænserne, er også dem, der flytter os. Nogle gange opdager vi ting, vi havde en blind vinkel for. Den grænsesøgende teologi kan godt bringe os nye steder hen, bringe nye erkendelser."

Bliver i Gentofte lidt endnu Valget til biskop betyder i praksis, at Peter Birch, hans kone Eva-Maria og deres fælles, hjemmeboende søn på 19 år snart skal finde et nyt sted at bo, for villaen på Ahlmannsvej hører til Hellerup Sogn. Men da boligen, der hører til embedet som biskop i Helsingør Stift, først skal renoveres, kan det være, sønnike kan nå at gøre sin studentereksamen på Aurehøj færdig først.

Helsingør Stift består af 13 provstier, der dækker 147 sogne og 165 kirker. Der er omkring 300 præster ansat i stiftet. Det er de i alt 1531 stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer og præster i Helsingør Stift, der har valgt den nye biskop. Peter Birch overtager bispekåben, når der er bispevielse den 31. januar 2021 i Helsingør Domkirke, og han indtager bispesædet den 1. februar 2021.Den nyvalgte biskop afløser den nuværende biskop, Lise-Lotte Rebel, der har siddet siden 1995 og går af i forbindelse med sin 70 års fødselsdag. Hun holder afskedsgudstjeneste den 14. november 2020, kl. 11 i Helsingør Domkirke.Helsingør Stift består af 13 provstier, der dækker 147 sogne og 165 kirker. Der er omkring 300 præster ansat i stiftet. Det er de i alt 1531 stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer og præster i Helsingør Stift, der har valgt den nye biskop. Når flyttekasserne en dag skal pakkes, er det bl.a. indholdet fra de mange meter boghylder, de stakkels flyttefolk skal slæbe rundt på. Peter Birch er efter eget udsagn en stor fan af lyrik, men også skønlitteratur i mange forskellige afskygninger holder han af, når der er ledige timer. Dem har der ikke været mange af i det forgangne år.

Hvis du skulle nævne et par forfattere, der har været med til at forme dig, hvem vil du så nævne?

"Jeg har altid holdt meget af Søren Ulrik Thomsen, både hans digte og essays. Benny Andersen har også altid haft en særlig plads i mit hjerte. Martin A. Hansens 'Løgneren' har jeg læst flere gange. Et indre, eksistentielt drama mellem sandhed og løgn i et ø-miljø. Jeg læste den første gang i 9. klasse, da min dansk­lærer introducerede os for den. Jeg er også begyndt at genlæse en del af Tarjei Vesaas, hans 'Fuglene' og 'Is-slottet' er helt fantastiske. Jeg har også læst en del Luther, han var en gudbenådet teolog. Der er altså en grund til, at han blev reformator. Tag f.eks. et værk som 'Om et kristenmenneskes frihed', et smukt skrift. Ja, der er også polemiske indslag, men dem skal man huske at sætte ind i den rette historiske kontekst."

Peter Birch holder også meget af at gå lange ture med Flicka, en ualmindeligt kælen svensk gårdhund, og yndlingsturene går bl.a. til Skovshoved Havn, Bernstorffsparken, Hellerup Havn og Ermelunden. Og så sætter den nyvalgte biskop stor pris på at lave mad.

"Jeg er ikke specielt godt til det, men jeg elsker det. Gerne simreretter. Osso Buco, for eksempel. Den kan godt vække en vis glæde i vennekredsen," smiler Peter Birch.

Døren går, og Eva-Marie står i entreen med lille Rose, som en tydeligt stolt Peter Birch straks tager over i sine egne arme. Det er nu, avisen har lovet at bryde op, men Peter Birch når lige at vise de fire dukker på arbejdsbordet, der ligger klar til Roses leg.

Der er Jesus, Frida Kahlo, Alfons Åberg og Gurli Gris.

"Så er man ligesom dækket ind til alle snakke her i livet," griner han.