Nyt vintersvømmestævne i Skovshoved: "Det er en udfordring at komme i vandet hver eneste gang"

Søndag den 22. marts smutter over 150 mennesker i vandet ved Skovshoved Havbad for at deltage i en helt ny vintersvømmekonkurrence

Villabyerne - 05. marts 2020 Af Signe Haahr Pedersen

Karren Probyn plejede at hade den danske vinter. Kulden, mørket, den grå uendelighed. Hun kunne ikke holde varmen, og det var ikke til at holde ud. Men nu, godt halvandet år efter hun og hendes mand rykkede fra Skotland til Gentofte, er alt vendt på hovedet. "Nu ser jeg frem til vinteren, og jeg fryser ikke. Alle beklager sig over, at det er gråt, at vejret er forfærdeligt, mens jeg har det sådan: Nej! Det er fantastisk!" For hun er blevet vinterbader - eller rettere vintersvømmer. Det begyndte forsigtigt. Et hurtigt dyp og så op igen.

Men så tog hun fem svømmetag og fem mere. Pludselig havde hun tilbagelagt 25 meter, og før hun vidste af det 50. Få måneder senere stod hun i den slovenske by Bled med en medalje om halsen ved verdensmesterskaberne i vintersvømning.

Jane Upward og Lindy Thorburn var der også.

Faktisk var de en hel gruppe fra Gentofte Kommunes internationale miljø, som drog af sted for at repræsentere Danmark sidste år.

Glæden ved det kolde gys har i den grad spredt sig som krusninger på havet.

Og det skal det blive ved med, mener de tre kvinder.

Så sammen med Skovshoved Havbad har de stablet københavnsområdets allerførste vintersvømmestævne på benene.

Det kommer til at foregå i den nordlige ende af havnen søndag den 22. marts, og de regner med 150 deltagere - både voksne og børn.

"Vi får så meget glæde fra det fællesskab, der findes omkring vintersvømning. Den glæde vil vi gerne brede ud til endnu flere," siger Jane og forklarer, at den iskolde sport ikke handler så meget om at være bedre end de andre.

"Du konkurrerer med dig selv," siger hun, og Karren giver hende ret:

"Da vi tog til Slovenien, var jeg ligeglad med, hvilken plads, jeg kom på. Jeg var der ikke for at vinde. Jeg var der for at gøre det, og for at skubbe mig selv ud af min komfortzone."

Ny familie og blå bryster Dét at overvinde frygten, skaber et særligt fællesskab, uddyber Lindy:

Kold konkurrence Københavnsområdets første vintersvømmekonkurrence (og den anden af sin slags i Danmark) søndag den 22. marts fra kl. 10 til 16 arrangeres af Ice Swim Copenhagen (ISC) i samarbejde med Skovshoved Havbad med støtte fra blandt andet Gentofte Kommune.

Både voksne (16 år og opefter) og børn (8-15 år) har mulighed for at stille op. Svømmere kan konkurrere i op til otte løb med forskellige distancer (fra 25 til 200 m) Der vil også være en stafetkonkurrence, hvor deltagerne opfordres til at iklæde sig opfindsomme badehætter. Alle løb afholdes i en 25 m kort bane oprettet i den nordlige ende af Skovshoved Havn.

Selvom vandtemperaturen kommer til at ligge mellem 0-5 grader, må svømmere kun være iført badedragter, svømmebriller og en hætte. Der vil være livreddere og læger tilstede under hele arrangementet.

Tilmelding skal ske senest 8. marts via hjemmesiden www.iceswimcopenhagen.dk. Her kan du også melde dig som frivillig.

"Det er en udfordring at komme i vandet hver eneste gang. Men bagefter overvældes du af eufori og følelsen af, at du har opnået noget, du ikke troede, du kunne. Og du kan ikke lade være med at blive begejstret sammen med de mennesker, du deler oplevelsen med."

Vintersvømmefællesskabet føles som en familie, der har forbindelser overalt på kloden.

"Det åbner for en helt ny måde at se verden på. Jeg tænkte på et tidspunkt: Åh nej, jeg vil savne havet, når jeg tager tilbage til Storbritannien på ferie. Men det viser sig, at der er det her netværk. Der er en helt ny verden. Nu er vi blevet en del af gruppen, der kalder sig 'The Bluetits', som er en fantastisk flok kvinder, som dyrker vintersvømning i Storbritannien, København og i Amerika," fortæller Jane og fortsætter:

"En af mine favoritting ved denne her rejse er at opdage, hvordan folk bryder gennem den mentale blokering, som siger: "Jeg kan ikke gøre det her." Men pludselig gør du det: "Oh wow! Jeg kan gøre det." Og jeg tror, at konkurrenceelementet skubber os en smule mere."

Forandrede verden Ingen af de tre kvinder står tilbage for at sige, at vintersvømning kan være livsændrende.

"Lige da jeg flyttede hertil var jeg ikke særligt selvsikker. Det var stort for mig, da jeg gik i vandet, og det gik op for mig, at jeg kunne tage fem svømmetag. Så kunne jeg tage ti og jeg tænkte: Okay, når jeg kan gøre dét. Så kan jeg også gøre alle mulige andre skræmmende ting. Det låste mig op på en måde. Jeg har ikke den samme frygt for at prøve nye ting længere, for hvis jeg kan svømme om vinteren, så kan jeg det meste. Så det forandrede virkelig min verden," forklarer Karren, der nu har en ny yndlingsårstid:

"Det er noget helt særligt at svømme i mørket. Jeg er faktisk lidt trist over, at morgenerne er lyse nu."

Vintersvømning I januar 2020 var Danmark vært for sit første DM i Issvømning nogensinde i Gilleleje med 220 konkurrenter og 450 startende.





I januar 2020 var Danmark vært for sit første DM i Issvømning nogensinde i Gilleleje med 220 konkurrenter og 450 startende. I februar 2020 repræsenterede mere end 100 svømmere Danmark ved vintersvømmemesterskabet i søen Bled, Slovenien. Det foregående år repræsenterede blot otte svømmere Danmark ved VM.