Nyt trænerteam overtager SISU's dameligahold

Villabyerne - 03. juni 2021 kl. 14:15 Kontakt redaktionen

Så er der nye trænere på vej til SISU, meddeler klubben i en pressemeddelelse.

"Det er med stor glæde, at SISU Basketball Klub kan præsentere den nye trænerduo for klubbens dameligahold. Det er nemlig lykkedes at tiltrække to af landets dygtigste og mest erfarne trænere, til at stå i spidsen for et mere langsigtet projekt omkring dameholdet og elitearbejdet for pigerne i SISU," skriver klubben.

"SISU har en lang tradition for at være med blandt de bedste hold i dansk kvindebasket. SISU er i en fase, hvor vi øger vores fokus på klubbens sportslige indsats. Med Susie Heede-Andersen og Ole John Nielsen om bord har vi fået et fantastisk stærkt træner-setup, der kan danne et solidt fundament for holdet i de næste år. Vi er helt sikre på, at kombinationen med netop dette trænerpar, og en stor ung og talentfuld trup er helt rigtigt, og vi ser meget frem til samarbejdet," siger formand Adam Buschard.

Trænerne Susie Heede-Andersen har netop afsluttet et 3-årigt succesfuldt trænerarbejde i Værløse Basketball Klub, som Head Coach for det vindende Pro B-hold i Basketligaen. Hun har et langt og imponerende træner-CV i Dansk Basketball Forbund, herunder imponerende resultater som ungdomslandstræner og nuværende U-16 damelandstræner. Til sit nye engagement i SISU siger hun:

"Jeg elsker udfordringer, og jeg elsker at udvikle unge spillere og piger, der har ambitioner med basket. Derfor kunne jeg ikke stå for denne mulighed, og med et flerårigt samarbejde i SISU, kan vi arbejde målrettet på, at få klubben tilbage blandt de bedste i landet".

Ved sin side vil Susie Heede-Andersen få den erfarne Ole John Nielsen. Han er et meget kendt ansigt i dansk basket, og ikke mindst på damesiden. Ole John Nielsen er tidligere træner og assistenttræner på flere af Danmarks ungdomslandshold, og de sidste par år på damelandsholdet. Da chancen for samarbejdet med Susie Heede-Andersen omkring SISU's dameligahold bød sig, havde Ole John Nielsen ingen tvivl.

"SISU's spillere havde en svær sæson sidste år, men jeg fulgte holdet tæt og syntes, de var det hold, der udviklede sig mest over året. Dertil har jeg allerede trænet de fleste af pigerne i landsholdsregi. I samarbejdet med Susie er jeg sikker på, at vi kan hjælpe med at udvikle spillerne og få et stærkere hold over tid," siger Ole John Nielsen.

For SISU er målet med dette projekt ikke blot at videreudvikle klubbens bedste dameligahold, men også at inspirere og præge de yngre og måske kommende dameligaspillere, skriver klubben i deres pressemeddelelse.

