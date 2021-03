Nyt teststed: Kviktest med mildere podning i næsen

Nu er der både mulighed for at få en PCR-test og en kviktest i Gentofte Kommune.

I Gentoftehallen har Copenhagen Medical A/S nu åbnet et testcenter. Det er en kviktest, hvor man bliver podet i næsen og får svar med det samme. Her vil der være åbent hver dag fra 9-20.

”Vi glæder os til at åbne i Gentofte og tilbyde borgerne en hurtig og god testoplevelse, som bliver endnu bedre med den nye testpind. Vi er glade for Region Hovedstadens tillid, går ydmygt til opgaven og vil gøre, hvad vi kan for at leve op til den,” siger direktør Jeppe Handwerk, Copenhagen Medical A/S.

De gør fra mandag den 8. marts brug af den nye og mildere testmetode i næsen, hvor podepinden kun skal 2-4 centimeter ind i næseborene. Det er halvt så langt som den hidtidige metode.

Firmaet skriver, at de har modtaget i titusindvis af den nye test. Det er dog ikke udelukket, at de på et tidspunkt løber tør, og så vil bruge den længere og mere kradsbørstige test i næsen.