Se billedserie 33-årige Rasmus Damsbo er daglig leder og købmand for Øresund.

Nyt sus i Øresund: Købmandsbutik og kaffebar åbnet

Skovshoveds gamle stamsted Café Øresund hedder nu bare Øresund og er netop åbnet som købmandsbutik og kaffebar. Daglig leder Rasmus Damsbo har håb om, at stedet igen vil blive et samlingspunkt

Villabyerne - 11. juni 2021 kl. 11:16 Af Joachim Christensen (tekst og fotos) Kontakt redaktionen

"Efter nogle turbulente år med skiftende ejere..." Sådan indledte Villabyerne i 2010 en artikel om Café Øresund, der nu skulle tilbage til rødderne. Det holdt som bekendt ikke, og i det følgende årti udeblev opblomstringen også.

"Stedet har haft det svært," som Rasmus Damsbo udtrykker det.

Han står bag et splinternyt forsøg på at puste liv i fordums storhed på Strandvejen 343. Og når det gang på gang er nødvendigt at begynde en ellers positiv historie med at nævne de mange fejlslagne forsøg, så er det fordi forhistorien betyder noget.

Rasmus Damsbo er lokal, og selvom han blot er 33 år, så kender han alt til Café Øresunds særlige rolle i Skovshoved.

"Oprindeligt var det jo et sted, hvor folk fra trav- og galopbanen kom og udvekslede staldtips. Det var det lokale vandingshul," siger han.

Biografen Skovshoved Teater lå samme sted fra 1930'erne til 1960'erne, og tilsammen udgjorde de et samlingspunkt, inden teatret lukkede, og bygningen blev til først en Irma og siden Fakta, inden også dagligvarebutikken forsvandt.

Behov for en købmand Det er fire lokale og historiebevidste mænd, der nu har åbnet en købmand og kaffebar med navnet Øresund.

"Vi forelskede os i stedet med tanke om at lave en købmand. Vi er selv fra lokalområdet, så vi ved, at det er der behov for," forklarer Rasmus Damsbo, der kommer til at fungere som daglig leder og købmand. Han har erfaring fra et halvt i restaurationsbranchen, har dreveet to caféer i København og har selv arbejdet på Skovshoved Hotel og Skovshoved Kro som yngre.

Han vil have dagligvarer, æg og mejeriprodukter, frugt og grønt med mere i butikken. Der er bagværk og brød fra bageriet Andersen og Maillard, og så skal Øresund være stedet, hvor de lokale kommer for at få en god kop kaffe. De åbner allerede klokken 07.30, så de kan fange de morgenfriske kunder.

"Vi håber at ramme både morgenbadere, cykelryttere og pendlere. Der er morgenmad for de travle, men også en masse siddesteder," siger han.

Planerne stopper dog ikke der.

"Vi giver ikke slip på vandingshultanken, så der bliver også vin og fadøl - øllet fra danske bryggerier. Vi vil gerne være et samlingspunkt for lokalområdet, et familiested og der hvor du får stillet dit daglige behov, om det så er den lille eftermiddagssult eller indkøb til den hurtige aftensmad," siger Rasmus Damsbo.

I hverdagen lukker de klokken 18, mens det er planen at have åbent til 22 fredage og lørdage, hvor der også vil være mulighed for at få en let anretning.

Åben for tips og tricks Villabyerne besøgte Øresund dagen før åbningen. Rasmus Damsbos ene arm var delvist ultramarin som den nymalede bænk, og håndværkere, hjælpere og nysgerrige hev på skift i købmanden. Indimellem de mange beslutninger har han dog haft tid til at glæde sig.

"Ja, sygt meget. Det bliver fedt endelig at slå dørene op, og vi er glade for at mærke opbakningen fra lokalområdet."

Under det klassiske neonskilt har der igennem en periode stået en lille postkasse, hvor folk kunne komme med tips og tricks. Øresunds ejere er åbne for input, og selvom købmandsbutikken, kaffebaren og vinbaren nu endelig er åben, så kan man godt forvente sig endnu mere.

"Vi vil gerne lægge på. For eksempel udvide madsortimentet løbende, så man kan få toast, panini og måske en avocadomad. Vi tester og ser det lokale behov an," fortæller købmanden.