Nyt stof fundet i Gentofte-vand

Under grænseværdien

De fundne koncentrationer af TFA i drikkevandet fra Novafos ligger langt under den grænseværdi, som Miljøstyrelsen forventes at fastsætte for det nye stof, og Styrelsen for Patientsikkerhed, som foretager den sundhedsmæssige vurdering af stoffet, oplyser, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko ved at indtage drikkevandet i de koncentrationer, man har fundet, oplyser Novafos.