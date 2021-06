Af sikkerhedsmæssige årsager frarådes badning i Skovshoved Havn, lyder forklaringen. Foto: Jesper Fromberg

Nyt skilt i havn vækker stor undren

Et skilt på Skovshoved Havn har vakt undren og en smule opstandelse. For hvorfor er det kun medlemmer af Skovshoved Havbad, der ikke frarådes at bade? Et spørgsmål om sikkerhed, lyder forklaring

Villabyerne - 10. juni 2021 kl. 07:00 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

"Badning frarådes - undtaget medlemmer af Skovshoved Havbad". Sådan lyder teksten på et lamineret skilt, der er sat op med strips ved trappen ned i vandet. En svømmer er desuden afbilledet på et cirkelrundt, rødt forbudsskilt.

Skiltet vækker undren hos lokale, der flittigt bader i havnen.

"Vi har alle betalt for den havn, som i øvrigt er et af de bedste initiativer i nyere tid. Jeg synes, man skal udnytte dens fantastiske muligheder til glæde for alle," siger Jesper Fromberg, der selv bor tæt på havnen, og som lagde billedet af skiltet op på en lokal facebookgruppe, hvor debatten tog fart.

Skovshoved Havn og Gentofte Kommune har forklaret meningen med skiltet på deres hjemmeside. Det drejer sig om sikkerhed for det stigende antal badende.

"Brugen af anlægget i Skovshoved Havn har udviklet sig igennem årene, og vi havde ikke forestillet os, da vi indviede havnen, at så mange ville benytte faciliteterne til at bade. Særligt sidste sommer, hvor vi havde nogle meget varme uger med mange badende på alle vores strande og anlæg, stod det klart, at det ikke var tilstrækkeligt, at medarbejderne på havnen førte opsyn som en del af deres andre opgaver. Der er behov for en egentlig livreddertjeneste, og derfor er vi ved at se på, hvordan vi kan etablere en sådan," skriver de.

Som Villabyerne tidligere har skrevet, er det planen, at der i år og årene fremover også skal være livreddere på Skovshoved Havn. Men indtil den tjeneste er etableret - og dialogen med Trygfonden, Nordsjællands Livredningstjeneste og Rådet for Større Badesikkerhed er færdig - har Skovshoved Havn valgt at sætte skiltet med 'badning frarådes' op, forklares det på hjemmesiden.

Der er desuden opsat ekstra redningskranse,

Når medlemmerne af havbadet så ikke frarådes badning, skyldes det, at det "er en foreningsaktivitet, hvor der som led i udøvelsen af aktiviteten er opmærksomhed på sikkerhedsspørgsmål," forklarer Skovshoved Havn og Gentofte Kommune.

Det afklares også i dialog med ovenstående råd og organisationer, om badning fremover fortsat skal frarådes udenfor livreddersæsonen.