Nyt posthus i Hellerup

"Vi ved, at vores kunder vil hente deres pakker når og hvor, det passer dem bedst. Derfor er jeg også glad for, at vi nu også kan tilbyde vores kunder i Hellerup at vælge at hente deres pakker hos Butlers," siger Tonny Povlsen, der er distriktschef i PostNord.