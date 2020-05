Se billedserie Blomster i haven trækker bier til, som bidrager afgørende til. at naturen bliver rig. Foto: Karen Stevnbak

Nyt online haveunivers giver fif til 'vildskab'

Min bæredygtige have' er et nyt Facebook-univers lanceret af kommunens grønne kræfter. Tirsdag den 12. maj kl. 16.30 sender gruppen sin første livestreaming fra en "vild have" i kommunen

En æstetisk kompostbunke. Smarte insekthoteller. Vandopsamling under jorden eller bare inspiration til nye buske og blomster og træer og græs, der får haven til at summe af liv.

Gentoftes nye haveunivers på Facebook vil midt i en coronatid gerne have os til at tænke bæredygtigt, når vi indretter og plejer vores haver.

Initiativtagerne til gruppen er engagerede Gentofte-borgere, Grøn Guide Gentofte og Bæredygtigt Gentofte. Gentofte Gruppen "Min bæredygtige have" kan findes på Facebook som en gruppe under Bæredygtigt Gentofte, og er for alle lokale med interesse i biodiversitet og bæredygtigt havearbejde.Initiativtagerne til gruppen er engagerede Gentofte-borgere, Grøn Guide Gentofte og Bæredygtigt Gentofte. "60 procent af det grønne areal i Gentofte er parcelhushaver, så hvis kommunens miljø skal blive bedre for dyr og planter og klima, så har vi brug for privat initiativ," fortæller Grøn Guide i Gentofte Karen Stevnbak, der er med­initiativtager til gruppen.

Overblik over arter Tirsdag den 12. maj sender hun og haveentusiast Majbrit Kragh deres første livestrea­ming fra en vild have i Gentofte, og håbet er, at de små filmede formidlinger af trivsel i vilde haver kan få flere til at arbejde med at slippe naturen mere løs på egen grund. Under streamingen vil seere også kunne stille spørgsmål om bæredygtig havedyrkning i chatten:

"Planen er, at vi vil tage ud i haver, som allerede er i gang med at blive mere vilde," siger Karen Stevnbak. "Og hvis folk har gode tip til for eksempel, hvordan man kan samle regnvand, bygge fuglekasser eller lave grønne tag, så opfordrer vi til, at de deler dem på siden," lyder budskabet fra gruppen, der på den lange bane gerne vil være med til, at vi mindsker CO2-udslippet, skaber bedre trivsel for planter og dyrearter i vores natur og skruer ned for brugen af kemikalier, der kan sive ned i grundvandet:

"Vi ser også meget gerne, at folk deler historier om deres oplevelser med dyr og planter i deres haver, så vi på den lange bane får indblik i, hvilke arter, der faktisk er og trives i Gentofte," fortæller Karen Stevnbak, der glæder sig til den første udsendelse fra have-universet:

"I første omgang besøger vi en have i Gentofte, som vi tror, folk vil synes, er både smuk og dejlig, samtidig med at den er mere bæredygtig."

