Nyt og mere personligt syn på Danmarks EM-helt

"Faktisk har bogen været udsolgt i tre år, så da jeg og min medforfatter Martin Davidsen fik muligheden for selv at lave et genoptryk, slog vi til. Vi var dog enige om, at vi gerne ville vise den mere private side af Richard Møller Nielsen, så derfor tog vi kontakt til trænerens familie, venner og kolleger. I 2014 havde vi svært ved at få de nærmeste i tale, fordi mange frygtede, at vi ville lave en sensationsbog, men efter at have læst bogen, har alle ønsket at medvirke denne gang. Det giver et meget mere nuanceret indtryk af Richard Møller Nielsen, og da vi samtidig har fået adgang til hans private billedarkiv, er der på mange måder tale om en helt ny bog," fortæller journalist og forfatter Nils Finderup fra Vangede.