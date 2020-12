Amalie Bessermann blev noteret for flotte 19 point og 6 assist i opgøret, og hun var dermed kraftigt medvirkende til den godkendte indstilling mod BK Amager, der dog endte med et nederlag. Arkivfoto: Ole Tradsborg

Nyt, men hæderligt SISU-nederlag

Det var dog ikke til at se ved pausetid, hvor et afgørende hul syntes slået til værterne, der da førte 44-20.

Vandt igen perioden

Det lykkedes desværre ikke for SISU at hale mere end et point ind på sin modstander, men igen vandt holdet perioden, idet fjerde periode sluttede 26-25 i SISU's favør.