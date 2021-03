Nyt lys på Alléen: Vil satse på dansk design

De driver også en Lysmesteren-forretning i Næstved og slog til, da de fik chancen for at købe den traditionsrige Charlottenlund-forretning, som var ejet af Bravida gennem el-installatøren H. Helbo Hansen.

"Jeg kommer selv fra møbelhandel, men interesserer mig meget for belysning. Det er nogle flotte og spændende produkter at arbejde med. Vi åbnede butikken i Næstved i oktober 2019 og har givet udtryk for, at vi gerne vil have flere butikker. Vi kiggede både på tallene, beliggenheden og historien i Charlottenlund, for DNA'et er stadig noget af det vigtigste ved en butik. Vi skal selvfølgelig videreudvikle butikken, men vi vil ikke fjerne de ting, der gør butikken til det, den er," siger Rasmus Stuhr og udpeger det særlige ved sin nye forretning i Charlottenlund: