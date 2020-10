Se billedserie En tur på sandsækken løsner aggressioner og bedrer konditionen. Handrik Hansen får røde kinder og godt humør af UngeHuset. Foto: Karen Grønkjær

Nyt fællesskab for sårbare unger

Mandag aften i Sundhedscenter Hvide Hus i Gentofte er tilegnet unge i alderen 18-29 år. Her kan de spise sund aftensmad, spille spil, slå på sandsækken eller hvad de nu har lyst til.

"Jeg glæder mig virkelig til at komme. Jeg har det godt her. UngeHuset har åbnet døren for, at jeg kan være social igen. Før lukkede jeg mig meget inde, når jeg ikke var på arbejde."

Sådan fortæller Andreas Foss på 27 år, der er en af de faste brugere af det nye tilbud, UngeHuset i Sundhedscenter Hvide Hus på Mitchellsstræde 3, som drives af Diakonissestiftelsen.

Andreas Foss har kæmpet med indlæringsvanskeligheder og overvægt. I UngeHuset har han både fundet nye venner og støtte til sin slankekur.

"Vi starter som regel med at løbe en lille tur, og så har vi spillet spil og skudt med bue og pil. Det var rigtig sjovt - jeg ramte tre gange i streg," siger han begejstret.

Lytter til de unge Det nye tilbud i Sundhedscenter Hvide Hus er åbent hver mandag aften og er baseret på, hvad de unge selv gerne vil.

"Vores fokus er at lytte til de unge på en ny måde med fokus på det, der virker for dem. Vi holdt et indledende gruppeinterview i marts, før hele samfundet lukkede ned på grund af corona, hvor vi talte ud fra forskellige arenaer, såsom arbejdsliv, fritidsliv og det digitale liv. Ud fra det kom nogle ønsker om blandt andet løbeture, boksning og at man bakker hinanden op," forklarer souschef Anette Kjærgaard Frandsen fra Hvide og Gule Hus.

"Vores mål er at give de unge mulighed for at indgå i et netværk med andre unge. Her styrker vi den enkelte i at håndtere sit hverdagsliv og i at etablere en stabil tilknytning til samfundsmæssige fællesskaber," tilføjer hun.

Rart at mødes og snakke Også Lisa Baumann er blevet begejstret for det nye tilbud. Hun kommer normalt i Sundhedscenter Hvide Hus, hvor mange brugere er "lidt oppe i årene", som hun siger.

"Det er rart at mødes med en gruppe, hvor man har lidt mere til fælles. Det giver mig rigtig meget at have noget at komme ud til. Før syntes jeg ikke, at jeg manglede det, men nu kan jeg slet ikke undvære at komme hver mandag," fastslår hun.

Personalet tager en indledende snak med alle, der møder op for at afdække deres interesser og lave en individuel plan for, hvad de gerne vil opnå. For Andreas Foss er det især et socialt fællesskab.

"Jeg har et fuldtids fleksjob i Jysk, men efter jeg er flyttet hjemmefra, synes jeg, det er svært at balancere det hele i mit liv. Det taler jeg om hernede. De skal ikke løse det for mig, men det er rart at have nogen at snakke med," fortæller han.

Han og Lisa Baumann er enige om, at det kunne være godt, hvis der kom endnu flere end de nuværende cirka syv unge. Tilbuddet er åbent, og der står aftensmad på bordet kl. 18.

Anette Kjærgaard Frandsen byder også flere unge velkommen:

"Jeg håber, at dette kan blive starten til, at vi på Diakonissestiftelsen kan skabe flere fællesskaber for unge mennesker." jbl

Hvad er ungehuset? UngeHuset er et gratis tilbud for alle mellem 18-29 år, som bor i Gentofte Kommune og har brug for at få styrket sit netværk af jævnaldrende.

Man kan frit møde op mandag kl. 16-20. Personalet tager en indledende dialog med hver enkelt for at afdække interesseområder.

UngeHuset er en del af Hvide og Gule Hus i Gentofte, som tilbyder moderne, psykosociale indsatser af høj kvalitet.

Hvide og Gule Hus hører under Diakonissestiftelsen, en non-profit organisation med over 155 års erfaring i at styrke livskvaliteten for den enkelte gennem stærke fællesskaber.