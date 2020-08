Jacob Lindsel sørger for, at der bliver kælet for din racer, cross eller gravelbike. Foto: Michael Harsvik

Nyt cykelværksted på Ordrupvej

"Læren fra Soigneur var, at det var svært at sælge cykler med en ordentlig fortjeneste, men lige præcis værkstedsdelen gik rigtig godt. Derfor har jeg også valgt at begrænse salget i butikken til mindre ting og så koncentrere mig om værkstedet," fortæller Jacob Lindsel.

Det handler om cyklen

Navnet på butikken henviser til én af cykelsportens mange regler. Regel nummer 4 er 'It's all about the bike'.