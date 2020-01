Nyt børne- og ungdomsteater i Gentofte skal være fristed for fantasien

Adressen kan ikke røbes endnu. Men sikkert er det, at et helt nyt teater får hjemme i Charlottenlund i 2020. Og her bliver publikumsrækkerne reserveret til børn og unge. "Jeg møder tit børn, der siger, de aldrig har været i teatret. Vi vil gerne gøre børn og unge bevidste om, at man sagtens kan tage ind og se teater uden, at det behøver at være i operaen," siger 22-årige Desiré Manggaard, der er den ene af de tre stiftere bag 'Jeppesens Teater', som stedet kommer til at hedde. Jeppesen hedder Ronnie til fornavn. Han er 24 år og udover sin nye titel som teaterleder, driver han tre dramaskoler i henholdsvis Herlev, Glostrup og Rødovre. Herigennem har han mødt Desiré Manggaard og 19-årige Malthe Rokatis, der er tredje mand på holdet. Manggaard afslutter sin uddannelse som skuespiller fra Københavns Film- og Teaterskole til sommer, og Rokatis har en baggrund som tryllekunstner og gøgler.

Væk fra skærmene

Ronnie Jeppesen er drevet af en stærk overbevisning om, at scenekunsten fylder for lidt i danske unges liv.

"Jeg mener helt seriøst, at der mangler kultur i Danmark, og hvis vi kan rykke en lille smule på det, så er vi glade," siger han.

For ham handler det om at give børn noget dannelse og at skabe et fristed i hverdagen.

"Det er følelsen af at komme ind i et fantasiunivers, hvor man kan lege videre, og som ung kan det være interessant at se nogle problemstillinger oppe på scenen, som man kan spejle sig i, så man dermed ser sig selv på scenen."

Desiré Manggaard nikker:

"Uden at blive for politisk, så mener jeg, at det er et problem, at unge bruger så meget tid foran skærme. De har brug for at komme ud og få aktiveret deres fantasi."

Og her kan teatret noget helt særligt, mener hun:

"Det er noget, der er svært at sætte en finger på. Det er lidt ligesom at rejse ud for at se pyramiderne. Det giver dig noget liv, som du ikke får ved at sidde og spille computer."