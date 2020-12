Formålet med det fireårige projekt var at rykke ud og behandle akut syge borgere i eget hjem for at forebygge indlæggelser. Modelfoto: Adobe Stock Foto: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe

Nyt AkutTeam skaber tryghed og ro hos syge borgere i Gentofte

I foråret 2018 gik kommunerne Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal sammen om en akutfunktion, som rykker ud og behandler syge borgere i eget hjem. Ny evaluering konkluderer, at samarbejdet bør fortsætte

Villabyerne - 04. december 2020 kl. 11:18 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

"Enormt fleksible, meget kompetente og yderst empatiske".

74-årige Annette Grønlykke har kun positive ord over for det AkutTeam, som besøgte hende i hjemmet i Hellerup i sommeren 2020.

AkutTeamet blev etableret i foråret 2018 som et fireårigt frikommuneforsøg mellem Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommune.

Formålet med det fireårige projekt var at rykke ud og behandle akut syge borgere i eget hjem for at forebygge indlæggelser og skabe et mere sammenhængende forløb for borgere og patienter på det somatiske akutområde.

En fælles kanal Med AkutTeamet, der består af 11 specialiserede sygeplejersker og en driftsleder, er der skabt en fælles kanal for den praktiserende læge, Herlev og Gentofte Hospital samt akuttelefonen 1813.

Den praktiserende læge kan anvende akutsygeplejersken til kliniske vurderinger af deres patienter. Hospitalerne kan overdrage AkutTeamet deres behandlingskrævende patienter. Akuttelefonen kan sende dem afsted frem for en ambulance. Og de kommunale sygeplejersker tilknyttet plejeboliger kan få et tæt samarbejde med dem.

I forbindelse med en tarm­operation, hvor Annette Grønlykke formodentlig pådrog sig en infektion i rygsøjlen, skulle hun have antibiotika med drop tre gange om dagen i en måned.

Fra at hun skulle planlægge tre ture ind på hospitalet, blev hun tilbudt, at et AkutTeam kom forbi hende.

"Det var en befrielse at kunne være hjemme, og at teamet var så fleksible med at lægge besøget på et tidspunkt, som passede mig. Med min sygdom har jeg været meget træt, og især det sidste drop antiobiotika om aftenen måtte ikke lægge for sent, så jeg kunne komme ordentlig tid i seng," siger Annette Grønlykke, der før tilbuddet om AkutTeam nogle dage skulle ind på hospitalet kl. 23 om aftenen.

"Med det her tilbud kunne jeg også få mig en normal tilværelse med fred og ro omkring mig. Herhjemme bliver jeg heller ikke mindet om, at jeg er syg," siger Annette Grønlykke, der også nød at kunne få et liv tilbage, hvor hun kunne invitere folk over eller ringe til venner.

"For kun at blive kortvarigt afbrudt, når sygeplejersken kom forbi. Den mulighed havde jeg ikke på hospitalet," siger hun.

Ros fra alle sider Annette Grønlykke står ikke alene med sin positive tilbagemelding af AkutTeamet.

I en ny evaluering af projektet får det både ros fra borgere og samarbejdspartnerne, der fremhæver, at teamets stærke faglighed og besøg i hjemmet skaber tryghed hos borgerne.

Erfaringen viser en foreløbig tendens mod, at projektet forhindrer unødvendige indlæggelser og genindlæggelser, samt et forbedret samarbejde på tværs om borgernes behandling.

Samarbejdet bør derfor forstætte efter udløbet af den fireårige forsøgsperiode, lyder konklusionen i rapporten.

Anette Grønlykke kan kun tilslutte sig den konklusion.

"Det er en kæmpe landvinding, som jeg tror på sigt vil redde nogle liv. Man er mere beskyttet og uforstyrret i sit hjem, og nu i de her coronatider er det helt oplagt," siger hun.