Nye studiepladser

Debat 5000 nye studiepladser - For en måned siden udtalte forsknings-og uddannelsesministeren, at der var studiepladser nok. Det var på trods af, at det forventes at flere unge vil søge ind på en uddannelse, fordi de ikke kan tage et sabbatår og rejse eller arbejde. Vi pressede på i blå blok for og fik de Radikale med på et forslag om, at der blev sat ind for at hjælpe de unge og skabe videreuddannelse for de mennesker, som har mistet deres job for eksempel i hotelbranchen, Københavns havn og lufthavn med mere. Det er bedre, at de uddanner indenfor områder, hvor der er beskæftigelse end at gå på understøttelse.