Bloom Institute er klar med nye børnecamps

Nye kunstneriske camps for børn og unge

Villabyerne - 17. april 2021 kl. 11:28 Kontakt redaktionen

Bloom Institutes spritnye forårs- og sommerprogram ligger klar, og med den gradvise genåbning af landet kan børn mellem 9 og 14 år glæde sig til at blive en del af et sjovt fællesskab, når de kunstneriske camps igen bliver en mulighed.

Sådan skriver Bloom Institute selv i en pressemeddelelse.

"Vi er så glade for, at vi endelig kan åbne for vores camps. Vi har en klar fornemmelse af, at de har været savnet, og at behovet for det fysiske fælleskab og de sjove oplevelser er stort," siger Julie Pi, leder af Bloom Institute.

Hver af de mange camps har et tema, for eksempel skuespil og tegneserie, og pointen er at samle børn i et skabende fællesskab, hvor de kan udfolde sig og gøre selv de mindste ideer til virkelighed.

Bag de fleste camps står en professionel kunstner, der motiverer, inspirerer og støtter børnene igennem de kunstneriske processer. Og netop kunst har, ifølge Julie Pi, det seneste års tid fået markeret sin betydning for menneskers liv.

"Jeg mener, at nedlukningerne har vist ekstremt tydeligt, hvor vigtig kunst er for os mennesker uanset alder. Hvor vigtigt det er at udfordre sig selv, eksperimentere, reflektere og mærke det liv, det skaber i hjerne og hjerte, når vi oplever og skaber kunst. Og det understreger, at Bloom Institutes børnecamps er kommet for at blive," siger Julie Pi.

Du kan læse mere om alle Bloom Institutes Camps på bloom.institute/bloom-camps.

