Nye choktal: Minus en halv milliard i kommunekassen

Gentoftes borgere har udsigt til at skulle undvære mere end 500 millioner årligt i kommunekassen. Fredag meldte social- og indenrigsminister Astrid Krag ud, at det eksakte udligningsbeløb fra Gentofte bliver 343 millioner, men kommunens beregninger viser, at der er et endnu større tab i vente

Villabyerne - 19. februar 2020 kl. 12:29 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gentofte får et yderligere tab på henholdsvis 153 millioner og 8 millioner kroner med regeringens udligningsudspil, viser beregninger fra Gentofte Kommune.

De mistede millioner kommer fra nogle overgangsordninger i 2019 og 2020 for tab ved revision af uddannelsesstatistik og justering af det aldersbetingede udgiftsbehov. Disse tal figurerer ikke i den konsekvensberegning, som regeringen hidtil har fremlagt, og som fredag blev justeret op med ekstra 50 millioner kroner for Gentofte.

Og de nye beregninger betyder, at borgerne i Gentofte kan se frem til først at betale skat til egen velfærd i kommunen efter den 19. august hvert år. Selvom Gentofte har landets laveste skatteprocent, så er den foreslåede udligning dybt uretfærdig over for borgerne, mener borgmester Hans Toft (K):

"Jeg hører tit argumentet, at "I skal betale mere, fordi I er velhavende. Men det gør borgerne i Gentofte jo allerede. Både via topskatten og fordi 57 procent af deres indkomstskatter allerede i dag sendes videre til andre kommuner," udtaler borgmesteren og tilføjer:

Tal kan vokse "Det siger sig selv, at en halv milliard om året i ekstraudgift er en dybt, dybt alvorlig situation for en kommune, selvom om regeringen forsøger at få det til at ligne et greb i lommen for en "rig kommune". Det er det ikke," siger borgmester Hans Toft, som er nervøs for, om vi overhovedet har set de sidste tal:

"Jeg frygter, at regningen kan blive endnu højere, når der åbnes yderligere for regeringens lukkede skuffer," siger borgmesteren, som sammen med andre konservative borgmesterkolleger i hovedstadsområdet har stillet en række uddybende spørgsmål til ministeren om effekten af udlignings-udspillet.

Det samlede beløb svarer til, at Gentoftes omkring 75.000 borgere kommer til at stå for at finansiere mere end den samlede planlagte udligning til hele Nordjylland.